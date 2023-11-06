عملة التيثر (USDT) تحقق إنجاز استثنائي بتجاوز إجمالي العرض لحاجز 84 مليار دولار

وفقا للبيانات المُقدمة من منصة IntoTheBlock، بلغ العرض القائم للعملة USDT حاليا حوالي 85.42 مليار دولار، مما يمثل نمو هائل بنسبة 22٪ على أساس سنوي.

هذا الإنجاز البارز يأتي بعد مُضي شهرين فقط على تخطي العملة الحاجز السابق الذي كان عند 83.76 مليار دولار.

تفاعل “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، وعبر عن فرحته بهذا الإنجاز بتغريدة تحمل العبارة:

84 مليار USDT.

بعد أسبوعين فقط، ارتفع العرض إلى أكثر من 85 مليار دولار.

إلى جانب هذا النمو الكبير في العرض، شهدت القيمة السوقية لـ USDT زيادة أيضا لتبلغ 85.45 مليار دولار في الوقت الحالي، وفقا لبيانات من CoinMarketCap.

وهذا يجعل USDT العملة المستقرة الثانية من حيث الحجم بعد Circle USD (USDC)، التي تملك قيمة سوقية تبلغ حوالي 23.98 مليار دولار.

يُظهر هذا النجاح الكبير في القيمة السوقية والعرض أن التيثر ما زالت تحتفظ بمكانتها الرائدة في مجال العملات المستقرة.

خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، شهدت العملات الرقمية المستقرة زيادة بنسبة 45٪ في عدد العناوين النشطة و41٪ في عدد المعاملات النشطة، مع تصدر USDT هذا النجاح بمتوسط يبلغ 337,000 عنوان نشط يوميا و680,000 معاملة يومية.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات من منصة تحليلات التمويل اللامركزي DefiLlama أن USDT تمتلك نصيب ضخم من سوق العملات المستقرة بنسبة 68.47٪.

وفي إشارة إلى ازدياد الاهتمام والثقة في التيثر، شهدت منصات التداول الرقمية تدفقات كبيرة من العملة.

في الشهر الماضي، زادت كمية USDT الموجودة في منصات التداول إلى مستويات لم تشهدها منذ مارس 2023، مع زيادة نسبتها بنحو 40٪ منذ 13 يونيو.

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