الايثيريوم تجذب 17.5 مليون دولار في أكبر التدفقات منذ أغسطس 2022

يبدو أن الساحة المؤسساتية للعملات الرقمية تخضع لتغييرات جذرية في الوقت الحالي.

فبعد أن واجهت الايثيريوم تدفقات سلبية متواصلة على مدار العام بلغت قيمتها 107 مليون دولار، يبدو أن هناك تغيير إيجابي حدث فجأة.

حيث شهدت الإيثيريوم تدفقات واردة بلغت مجموعها 17.5 مليون دولار منذ أغسطس 2022.

في هذا التحول الأخير، شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات إجمالية بلغت 261 مليون دولار، وهذا يمثل الأسبوع السادس على التوالي من التدفقات الإيجابية.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية لهذه التدفقات إلى 767 مليون دولار، متجاوزة إجمالي التدفقات التي بلغت 736 مليون دولار في عام 2022.

استمرت عملة البيتكوين في أن تكون العامل الجاذب الرئيسي للاستثمارات، حيث تجاوزت التدفقات الواردة إلى البيتكوين 229 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في التدفقات الإجمالية منذ بداية العام حتى الآن والتي بلغت 842 مليون دولار.

صناديق الاستثمار المتداولة على أساس فوري في الولايات المتحدة استمرت في تقديم آفاق واعدة، وهذا ما أكده تقرير “CoinShares”.

بالإضافة إلى الايثيريوم، شهدت عملة سولانا تدفقات واردة بقيمة 11 مليون دولار، مما يؤكد تصاعد اهتمام المستثمرين بها.

كما شهدت العملات البديلة الأخرى مثل Chainlink تدفقات واردة بقيمة 2 مليون دولار، والتي تمثل 17٪ من إجمالي الأصول المدارة.

وسجلت Polygon وكاردانو تدفقات واردة بقيمة 0.8 مليون دولار و0.5 مليون دولار على التوالي.

وأخيرا، يظهر الدور البارز للولايات المتحدة كمشارك رئيسي في هذا السياق، حيث قادت الدولة تدفقات داخلية بقيمة 157 مليون دولار.

فيما جاءت ألمانيا وسويسرا وكندا في المركز الثاني بتدفقات بلغت 63 مليون دولار، 36 مليون دولار، و9 مليون دولار على التوالي.

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