أنماط سوق البيتكوين الصاعدة تظهر في الأفق!

أظهر سوق العملات المشفرة أداء قوي في العام الماضي، حيث تجاوز السوق التقليدي من حيث النمو والمرونة.

على مدار العام، حققت العملات المشفرة الرئيسية مكاسب تزيد عن 65%.

وفقا لأحدث تقرير من “Bitfinex Alpha”، جاء فيه بأن مقياس الأيام السلبية (CDD) تراجع كما أوضح ذات المؤشر أن المستثمرين لم يستسلموا لقوى السوق.

يعمل (CDD) كمقياس يقيس مستوى النشاط الاقتصادي داخل شبكة البيتكوين.

ويهدف المقياس إلى تقديم منظور أكثر تعقيدا مقارنة بمجرد فحص حجم المعاملات بشكل منفصل.

يشير ثبات LTH إلى إيمان المستثمرين بالقيمة المقترحة والإمكانات المستقبلية للبيتكوين.

حيث أن الهبوط المستمر لم يكن كافيا لإغراء المؤيدين الأكثر صمودا للتخلي عن ممتلكاتهم.

انخفاض السيولة من جانب البائعين:

أشار تقرير “Bitfinex Alpha” إلى أن السوق الحالي يشهد انخفاض في السيولة من جانب الباعة.

يشير هذا إلى أن كبار حاملي البيتكوين يمتنعون عن البيع، إما لأنهم يعتقدون أن هناك مجالا أكبر لارتفاع السعر، أو لأنهم مرتاحون للاحتفاظ بصفقاتهم لفترة طويلة.

وقد وجد المؤشر أن المحافظ التي تحتوي على 1000 إلى 10000 بيتكوين تظهر حاليا نشاطا منخفضا، كما يتضح من انخفاض مقياس (SOVB).

من ناحية أخرى، تشهد المحافظ التي تمتلك كمية أقل من البيتكوين في نطاق 10-100 بيتكوين ارتفاع ملحوظ في مقياس (SOVB).

يشير هذا إلى أنه من المحتمل أن يكون أصحاب المحافظ الأصغر هم الذين يساهمون حاليا في ضغوط البيع.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، أظهر ضغط البيع المستمر هذا تأثيرا محدودا نسبيا.

عادة ما يتماشى هذا السلوك من هذه المجموعات من حاملي الأسهم مع المراحل الأولية للأسواق الصاعدة.

في الختام:

تشير البيانات إلى أن سوق البيتكوين قد يكون في بداية اتجاه صعودي جديد، يدعم هذا الرأي ثبات حاملي البيتكوين على المدى الطويل وانخفاض السيولة من جانب الباعة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن السوق الصاعدة لا تستمر إلى الأبد، حيث من الممكن أن تتراجع الأسعار في أي وقت، لذلك من المهم أن يكون من يود الدخول في هذا السوق على دراية بالمخاطر.

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