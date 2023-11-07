نمط Dogecoin التاريخي يشير إلى إمكانية الارتفاع في شهر نوفمبر

تستمر عملة الدوجكوين (DOGE) في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 2.71٪ خلال 24 ساعة الماضية و4.46٪ في الأسبوع الماضي.

قد يكون هذا الارتفاع هو بداية نمط تاريخي لـ DOGE، حيث ارتفعت العملة في شهر نوفمبر في كل عام منذ عام 2014، باستثناء عامي 2015 و2021.

ارتفعت DOGE في شهر نوفمبر مثلما أخبرنا في كل عام باستثناء عامي 2015 و2021.

ففي عام 2014، ارتفعت بنسبة 2.58٪.

وفي عام 2017، ارتفعت بنسبة 81.22٪.

وفي عام 2020، ارتفعت بنسبة 38.72٪.

الأسباب المحتملة وراء الصعود:

هناك عدة أسباب محتملة لارتفاع DOGE في شهر نوفمبر وغيره من باقي الأشهر لعل أبرز هذه الأسباب:

أولا: تتمتع العملة بقاعدة جماهيرية كبيرة من المستثمرين والمشجعين.

ثانيا: تم اعتماد DOGE كطريقة للدفع من قبل العديد من الشركات والتجار في مختلف أنحاء العالم.

ثالثا: هناك دعم من بعض المستثمرين البارزين، مثل “إيلون ماسك” و”مارك كوبان”.

من جهة أخرى، يشير التحليل الفني إلى أن DOGE تتداول في نطاق اتجاه صعودي، يدعم هذا التحليل الارتفاع الأخير في سعر العملة.

من المهم ملاحظة أن هذا النموذج التاريخي ليس ضمان بأن DOGE سترتفع في نوفمبر 2023.

ومع ذلك، فهو يشير إلى أن هناك احتمالية قوية لارتفاع الأسعار.

في الختام:

بناء على التحليل المذكور أعلاه، هناك احتمالية قوية لارتفاع سعر DOGE في نوفمبر 2023، لكن وجب الحذر لأن الاستناد على التوقعات التاريخية وحدها لا تكفي وليست ضمان.

اقرأ أيضا:

عملة التيثر (USDT) تحقق إنجاز استثنائي بتجاوز إجمالي العرض لحاجز 84 مليار دولار

شركة ألمانية رائدة تستعد لاحتضان صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة