مشرِّع أمريكي يقترح خفض راتب غاري غينسلر إلى دولار واحد

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - يريد مشرِّعٌ أمريكيٌّ تجريدَ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، من راتبه عبر دفع دولار واحد فقط له سنوياً.

في تعديلٍ مقترَح على الخدمات المالية والحكومة العامة (FSGG)، اقترح النائب تيم بورشيت تخفيضَ راتب غينسلر إلى دولار واحد، كجزء من اقتراحٍ أوسع لسحب التمويل من الهيئة التنظيمية.

قُدِّمَ مشروعُ قانون (FSGG) للمرة الأولى في 13 يوليو من هذا العام، وهو تشريعٌ واسع النطاق يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير في جميع المجالات.

التعديل الذي اقترحه النائب بورشيت على مشروع قانون FSGG. المصدر: لجنة الاعتمادات بمجلس النواب

تشير التقديرات إلى أنَّ غينسلر يكسب 300 ألف دولار سنوياً مقابل مهامه بصفته رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

لم يكن بورشيت المشرِّعَ الوحيد الذي يستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث يهدف مشروع القانون العام إلى خفض التمويل بشكل كبير لعدد من الوكالات الحكومية.

وفي أثناء تقديم مشروع القانون إلى لجنة قواعد مجلس النواب في 6 نوفمبر، أوضح النائب ستيف ووماك أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات، من بين وكالات أخرى، قد وقعت فريسةً للتجاوز التنظيمي وأصبحت عبئاً مالياً لا مبرِّرَ له على الحكومة.

كما قال ووماك إنَّ أفضل مسار للعمل يتمثَّل في وقف تمويل هيئة الأوراق المالية والبورصات للمساعدة في الحدِّ من "تدخُّلها" التنظيمي، مع إجبار الهيئة التنظيمية على إعادة التركيز على مهمَّتها الأساسية.

"على وجه التحديد، نوقف وضعَ القواعد في هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تفتقر إلى التحليل المناسب للتكلفة والعائد وتحليل التأثير الكلي."

أضاف ووماك أيضاً: "لكي نكون واضحين، تؤدِّي الوكالات الخاضعة لولايتنا القضائية وظائف مهمة؛ ومع ذلك، فقد انحرف كثيرٌ منها عن المسارات الصحيحة، وكانت النتائج ضارة حقاً للشعب الأمريكي".

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