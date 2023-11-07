خسائر الاحتيال المرتبطة بسلسلة بي إن بي الذكية تنخفض بنسبة 75٪ في الربع الثالث: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - انخفضت عمليات الاحتيال المرتبطة بسلسلة بي إن بي الذكية (BSC) من 55.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 إلى 13.6 مليون دولار في الربع الثالث، وفقاً لتقرير ’أفينجر داو‘ (AvengerDAO) الذي أسهمت به شركة الأمن ’هاشديت‘ (Hashdit).

يمثِّل هذا انخفاضاً بنسبة 75٪ في المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال في الربع الثالث. فوفقاً لتحليل شركة الأمن للأحداث التي تركز على شبكة بينانس الذكية، يمكن أن يُعزى الانخفاض في حجم المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال في شبكة بي إن بي الذكية إلى عوامل مختلفة. إذ يشمل ذلك زيادةَ الوعي العام لأفراد المجتمع في فضاء البلوكتشين، واتجاهاً صعودياً في المنتجات الأمنية التي تشير إلى مواقع الويب والأنشطة الضارة وعمليات الاحتيال التي يكتشفها أفراد المجتمع مبكراً، والتحذيرات التي تُقدَّم قبل نجاح المحتالين.

المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بسلسلة بي إن بي الذكية في عام 2023. المصدر: Hashdit

بالرغم من انخفاض المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال، فإنَّ عمليات سحب البساط مثَّلت 67٪ من إجمالي الخسائر المتكبدة في شبكة البلوكتشين للربع الثالث. وفقاً لشركة (Hashdit)، ما يزال هذا اتجاهَ الهجوم الأكثر شيوعاً في شبكة البلوك تشين. علماً بأنَّه في عمليات سحب البساط، تُغري الجهات الفاعلة الخبيثة المستثمرينَ بجهود تسويقية مختلفة. ومع ذلك، لا يقدِّم المشروع في النهاية المنتجات الموعودة، ويهرب المؤسِّسون بأموال المستثمرين.

بصرف النظر عن عمليات سحب البساط، كان التلاعبُ بالأسعار والاحتياطيات سائداً أيضاً في سلسلة بي إن بي الذكية في الربع الثالث من عام 2023. وفقاً للتقرير، يرجع ذلك إلى استغلال "العقود الذكية سيئة التصميم" من قبل المخترقين.

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في 20 أكتوبر، سلَّط العديدُ من خبراء الأمن الضوءَ على أنَّ الجهات الفاعلة الخبيثة قد تفضِّل استخدامَ شبكة (BSC) عند إجراء أنشطتها لأنَّها أرخص ويُنظر إليها على أنَّها تتمتع بأمان أقل من شبكة بلوكتشين الإيثيريوم. وفقاً لباحث الأمن في (CertiK)، جو غرين، فإن رسوم التعامل مع شبكة (BSC) أرخص بكثير من شبكة الإيثيريوم، لكنَّ استقرار الشبكتين وسرعتهما متماثلان. لهذا السبب، يعتقد الباحث أنَّه لا يوجد "ضغط مالي" على المخترقن عند استخدام شبكة (BSC).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره