ثالث أكبر بنك ألماني يبدأ حفظ العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسيين

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - أطلق بنك ’دي زي بانك إيه جي‘ (DZ Bank AG)، ثالث أكبر بنك في ألمانيا من حيث حجم الأصول، منصَّة حفظ الأصول الرقمية الخاصة به والمبنية على تكنولوجيا البلوك تشين. وفقاً لإعلانٍ نُشر في 2 نوفمبر، ستعمل المنصة مع العملاء المؤسَّسيين، وتقدِّم لهم أوراقاً مالية مشفَّرة، مثل سندات العملات المشفرة من ’سيمنز‘ (Siemens) التي اشترك فيها بنك دي زي قبل ستة أشهر.

ومن جهته، أعرب هولجر ميفرت، رئيس خدمات الأوراق المالية والحفظ الرقمي في بنك دي زي، عن اهتمام البنك بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT):

"نفترض أنَّه في غضون السنوات العشر المقبلة، ستجري معالجة نسبة كبيرة من أعمال سوق رأس المال عبر البُنى التحتية القائمة على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT). وعلى المدى المتوسط، نرى تقنيةَ دفتر الأستاذ الموزع تقنيةً مكمِّلةً للبنى التحتية القائمة في عمليات سوق رأس المال الحالية".

يأمل البنك في تقديم خدماته للمستثمرين المؤسسيين والعملاء من القطاع الخاص لشراء العملات المشفرة، "مثل البيتكوين"، في المستقبل. لتحقيق ذلك، تقدَّم البنك بطلبٍ للحصول على ترخيص حفظ العملات المشفرة من الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) في يونيو 2023.

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اهتمَّت كوينتيليغراف مؤخَّراً بتحوُّل البنوك الألمانية نحو العملات المشفرة، بالرغم من النظام التنظيمي الصارم للصناعة في البلاد. إذ تجدُ المزيد من المؤسسات طُرقاً للسماح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة.

ففي مارس 2023، اتَّخذ بنك Deutsche WertpapierServiceBank (Dwpbank) خطوة مهمة بإطلاق منصَّة تداول العملات المشفرة (wpNex)، والتي تتيح لـ 1200 بنك وبنك ادخار في ألمانيا الوصول إلى صناعة الأصول الرقمية. كما أعلنت مجموعة إدارة الأصول ’دي دبليو إس‘ (DWS)، المملوكة بالأغلبية من قبل ’دويتشه بنك‘ (Deutsche Bank)، أنها تعمل على المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة في السوق الأوروبية وتطوير حلول رقمية أخرى من شأنها أن تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى تطبيقات البلوك تشين والأصول الرقمية.

كما تسعى البنوك التقليدية الأخرى، بما في ذلك ’كومرتس بنك‘ (Commerzbank) و’ديكا بنك‘ (DekaBank)، للحصول على تراخيص حفظ العملات المشفرة من هيئة الرقابة المالية الألمانية، الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره