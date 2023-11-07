بورصة لندن للأوراق المالية تبحث عن مدير للأصول الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - نشرت مجموعة بورصة لندن (LSEG)، الشركة الأم لبورصة لندن وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى، على لينكد إن أنَّها تبحث عن مدير للأصول الرقمية.

تقول المجموعة إنَّها تبحث عن مرشَّحين لديهم "شغف وفهم للأصول الرقمية والعملات المشفرة وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع"، من بين مهارات ومتطلبات أخرى.

وفقاً لإعلان الوظيفة، فإنَّ مدير الأصول الرقمية المستقبلي للمجموعة سيساعد الشركة في تحديد ونشر استراتيجية تجارية لـ "مجموعة من حلول وقدرات البنية التحتية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير العلامة التجارية والنظام البيئي لشركة (LSEG) في الأسواق الخاصة الرقمية".

ومن ناحيته، أخبر ممثلٌ من (LSEG) كوينتيليغراف أنَّه لا يمكنه تقديمُ أيِّ تفاصيل أخرى حول تطور المسألة في الوقت الحالي.

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لكنَّ هذا التطور الأخير يأتي بعد أن أعلنت بورصة لندن أنَّها ستنشئ منصَّة تقليدية لتداول الأصول باستخدام تقنية البلوك تشين. في 4 سبتمبر، قالت المؤسَّسة المالية التقليدية إنَّها تخطط لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة حيازة الأصول التقليدية وشرائها وبيعها.

ومع ذلك، قال موراي روس، رئيس أسواق رأس المال في مجموعة بورصة لندن، في ذلك الوقت إنَّه لن يبني أيَّ شيء حول العملات المشفرة.

وقد شنَّت المملكة المتحدة حملةً على مشهد العملات المشفرة المحلي بعد إقرار مشروعِ قانونٍ يسمحُ للسلطات بمصادرة البيتكوين (BTC) المستخدمة في الجريمة، وأعلنت عن خطط للوائح القادمة في أكتوبر للعملة المستقرة.

وفي سبتمبر، أعطت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة شركات العملات المشفرة تحذيراً بشأن الامتثال للتسويق وموعداً نهائياً للامتثال لمعاييرها بحلول يناير 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره