كيف يمكن للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي المساعدة في البحث في إطالة عمر الإنسان

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - لطالما اقترنت تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتغيير كيفية رؤية الناس للهوية والتحقُّق منها. وبين تلك الابتكارات، تأتي البيانات، التي وصفها الخبراء بأنها النفط الجديد — المستخرَج، والمجمَّع، والمكرَّر، والمعالَج، الذي تحوَّل إلى شيء مفيد.

في حين أنَّ معظم حالات استخدام البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ما تزال تجريبية ولا يمكن قياس نجاحها بعد، فإنَّ التطبيق النامي يَستخدم البيانات الشخصية للمستخدمين للمساهمة في البحث في إطالة عمر الإنسان.

في حديثها مع كوينتيليغراف في قمة كاردانو الأخيرة، قالت ياسمين سميث، الرئيسة التنفيذية لتطبيق (Rejuve.AI) الصحي القائم على الويب 3، إنَّ التعهيد الجماعي للبيانات من مصادر متعددة يساعد على تسريع بحوث إطالة العمر. كما أوضحت أنَّ مجموعات البيانات الأساسية الحالية ضيقة على السكان الغربيين، حيث فسَّرت قائلةً:

"إنَّ القدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على هذا الوصول وسد فجوات البيانات في أماكن مثل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ستعطينا صورة أكثر شمولية عن صحة الإنسان وطول العمر و[تمكننا] من تقديم توصيات أفضل... للمساعدة في رعايتهم."

أضافت سميث أيضاً أنَّ هذه المبادرات لا تهدف إلى استبدال الأطباء والأطباء السريريين بل مساعدتهم في عملهم.

"إنَّ تطوير المصادر المفتوحة يخلق دائماً خوارزميات ذكاء اصطناعي أفضل. لدينا أيضاً قسمٌ حيث يمكن للأشخاص المساهمة في منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لإجراء عمليات محاكاة متعددة الحلول بناءً على عوامل مختلفة".

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تعدُّ (Rejuve.AI) شبكةَ بحوث لا مركزية تبحث في إطالة العمر، حيث يمكن للمستخدمين المساهمة ببياناتهم الصحية الشخصية لدراسات علوم الشيخوخة مقابل مكافآت في شكل توكنات يمكن استخدامها لمنتجات وخدمات أخرى داخل المنصة. وفقاً لسميث، سيجري بعد ذلك استخدام البيانات المجمَّعة من المستخدمين لتطوير مجموعات اختبار متقدمة، مثل تسلسل الجينوم، وميثيل الحمض النووي، واختبارات العمر البيولوجي — وهي منتجات لن يتمكن الفرد العادي من الوصول إليها بخلاف ذلك.

وبالإشارة إلى المخاوف من أنَّ المبادرة قد تقلل من شأن وجهات النظر حول بحوث إطالة العمر، جادلت سميث بأنَّ الناس "يحبون بالفطرة أن يُكافأوا"، مضيفةً:

"أعتقد أنَّ الجميع يريد الحصول على شيء مقابل ما يقدمونه، خاصةً عندما يرتبط الأمر بالبيانات الصحية. نحن نرتدي ساعات وخواتم ذكية، وبالرغم من أنَّنا قد نحصل على بعض الرسوم البيانية الرائعة على التطبيق، فإنَّنا في الواقع لا نحصل على المال مقابل ذلك".

أشارت المسؤولة التنفيذية إلى أنَّ هذا الجانب من الويب 3 "يمكن أن يكون قوياً حقاً"، مسلِّطةً الضوءَ على ما يخرج من البحث الذي "يتجاوز مجرَّد التوكن".

وعند سؤالها عن النقاش الفلسفي والعواقب المجتمعية غير المقصودة حول إطالة عمر الإنسان، أوضحت سميث أنَّ المشروع لا يجبر أيَّ شخص على "العيش بعد 100 عام".

إذ قالت سميث: "الأمر يرتبط أكثر بدفع حدود العلم والتكنولوجيا لصنع شيء، ليس فقط للأغنياء، ولكن لأي شخص لديه هذا الدافع وهذا الهدف [لتمديد حياتهم]. لا يرتبط الأمر أيضاً بخلق الدافع لدى شخص لا يمتلكه مسبقاً."

كما أفادت سميث بأنَّها لا ترى أنَّ الذكاء الاصطناعي سيحلُّ محلَّ البشر تماماً. بدلاً من ذلك، تعتقد أنَّ التكنولوجيا لن تجعل وظائفهم أسهل فحسب، بل ستمنحهم أيضاً رؤيةً أكثر مباشَرةً وتفصيلاً لقيمة الشخص كفرد، مصيفةً أنَّ:

"[الذكاء الاصطناعي] يمكنه بالتأكيد تسريعُ سير العمل، وجعلُ التتبُّع أسهل، وتعزيز القدرة على ربط الفرد أكثر بمساهمته في البيانات والعائدات التي تنشأ فعلاً من تقديم بياناته نحو مبادرات ومنتجات مختلفة."

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره