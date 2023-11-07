إعلان شركة الريبل عن شراكة استراتيجية بارزة في المنطقة العربية: التفاصيل هنا

أعلنت شركة الريبل عن تعاون مهم يجمعها مع بيت التمويل الكويتي في مجال تقديم خدمات الدفع عبر الحدود.

تتوالى الأخبار الايجابية على شركة الريبل حيث أشرنا في وقت سابق على بيتكوين العرب حول اختيار شركة الريبل من قبل بنك جورجيا الوطني للمشاركة في مشروع العملة الرقمية، بالإضافة إلى حصول الشركة على موافقة الجهات التنظيمية في إمارة دبي.

أعلن بيت التمويل الكويتي عن تنفيذ أكثر من 150 مليون معاملة رقمية، ويخطط لدمج المزيد من التقنيات الابتكارية، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي.

تشهد عملة XRP ارتفاع ملحوظ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة كأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

شراكة استراتيجية جديدة لشركة الريبل:

تعاونت شركة الريبل، مع بيت التمويل الكويتي (KFH) لتقديم خدمات دفع فوري عبر الحدود.

أعرب بيت التمويل الكويتي عن إعجابه بخبرة شركة الريبل في مجال التكنولوجيا المالية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن المدير التنفيذي للتحول الرقمي في بيت التمويل الكويتي، “السيد العجيل”، أن العملاء قاموا بإجراء أكثر من 150 مليون معاملة بنكية رقمية من خلال التطبيق الإلكتروني للكيان بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وأعرب أيضا عن نيتهم في مواكبة التطورات التقنية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

وفي سياق توسعها، قامت شركة الريبل بتوسيع نشاطها ليشمل منطقة الشرق الأوسط، حيث وافقت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) على استخدام العملة المشفرة XRP داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

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