بينانس تطلق محفظة الويب 3 لمستخدميها المسجلين البالغ عددهم 120 مليوناً

تام شمس - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:47 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة ’بينانس‘ (Binance) عن إطلاق محفظتها الجديدة القائمة على الويب 3 في مؤتمر أسبوع بينانس للبلوكتشن في اسطنبول، حيث تُتاح المحفظة لجميع مستخدمي بينانس عبر تطبيق بينانس للهاتف المحمول.

خلال الإطلاق، كشف تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، عن النية وراء إطلاق خدمة المحفظة القائمة على الويب 3:

"تمثل محافظ الويب 3 أكثر من مجرَّد أدوات تخزين الأصول الرقمية؛ فهي جزء لا يتجزأ من إطار عمل الويب 3، حيث إنَّها تمنح الأفراد القدرة على التمويل الذاتي."

لغرض البساطة، تُطلق محفظة بينانس القائمة على الويب 3 داخل تطبيق بينانس الأساسي، الذي يُستخدم في الغالب لتداول العملات المشفرة. كما تستخدم المحفظةُ الحوسبة متعدد الأطراف (MPC)، والتي تسُتخدم لتقسيم المفاتيح الخاصة للمستخدم إلى ثلاثة أجزاء أصغر تُعرف باسم حصص المفاتيح.

"إنَّ تقسيم حصص المفاتيح عبر ثلاثة مواقع مختلفة يخفف من خطر تعرض المفاتيح للخطر ويقلل من ضعف النظام."

سيجري التحكُّم في اثنين من الحصص الرئيسة الثلاثة من قبل المستخدم في جميع الأوقات، ما يسمح بالحفظ الذاتي. كما أضاف تشاو:

"تخفض محفظة بينانس القائمة على الويب 3 حواجزَ الدخول للمستخدمين لتحقيق الحفظ الذاتي الكامل لأصولهم، مايعدُّ جسراً مهماً ومريحاً نحو تمكين التمويل اللامركزي. في نهاية المطاف، تتمثَّل أولويتنا في ضمان قدرة المستخدمين على استكشاف الويب 3 معنا في بيئة سهلة الاستخدام ومحمية".

وفقاً لريتشارد تينغ، رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس، فإن تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) تزيل الخوف من فقدان عبارات البذور. "نريد أن يتأكد مستخدمونا من أنهم يتفاعلون مع تكنولوجيا الويب 3 ضمن نظام بيئي آمن ومحمي. لهذا السبب دمجنا تقنيةَ الحوسبة متعددة الأطراف بالإضافة إلى البنية التحتية الأمنية الموثوقة لبينانس ضمن محفظة الويب 3".

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يأتي قرار بينانس بالتعمُّق في خدمات العملات المشفرة الأخرى في وقتٍ يبدو فيه أنَّ أعمال التداول الفوري تكافح من أجل الاحتفاظ بالمستثمرين. إذ أشار تقريرٌ صادر عن شركة تحليلات البلوك تشين (0xScope( إلى أنَّ حصة بينانس في سوق التداول الفوري انخفضت إلى 40٪ في عام 2023. وفقاً للباحثين:

"شهد حجم التداول الفوري لشركة بينانس انخفاضاً كبيراً في العام الماضي، ربما بسبب استراتيجية الإدراج، حيث شهدت العملات الأكثر شعبية انكماشاً فورَ إدراجها في منصة بينانس".

على العكس من ذلك، شهدت بورصة العملات المشفرة الكورية ’أب بت‘ (Upbit) أكبرَ زيادة في حجم التداول الفوري، حيث ارتفعت حصتها في السوق الفورية من 5٪ إلى 15.3٪ خلال الفترة نفسها. ومن جهة أخرى، شهد تشاو أيضاً انخفاضً صافي ثروته بنسبة 38٪ وسْطَ تراجُع في أحجام التداول، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره