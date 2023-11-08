سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية توضح كيفية تعاون المنظمين والسوق: نائب رئيس الهيئة التنظيمية

تام شمس - الأربعاء 8 نوفمبر 2023 09:47 صباحاً - تُعدُّ سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) من أوائل الهيئات التنظيمية العالمية التي أصدرت لوائحَ شاملة للأصول المشفرة لتعزيز الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة في دبي. تأسَّست الهيئة التنظيمية في مارس 2022 للترويج للإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً للأصول الافتراضية والخدمات ذات الصلة.

وقد أصدرت الهيئة التنظيمية إطاراً تنظيمياً شاملاً لمقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية (VASP) في فبراير من هذا العام، حيث يتضمن الإطارُ التنظيميُّ أربعةُ كتيِّباتِ قواعد إلزامية وكتيباتِ قواعد خاصة بالأنشطة لمقدمي خِدمات الأصول الافتراضية. ستحكم هذه القواعد مزوِّدي خِدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون داخل منطقة دبي فقط. إلى جانب ذلك، يتضمَّن إطار الهيئة التنظيمية كتاب قواعد للتسويق والإعلان والترويج من قبل مقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية.

تحدَّثت كوينتيليغراف إلى ديبا راجا كاربون، العضو المنتدب ونائب رئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لاكتساب نظرة ثاقبة لآراء الهيئات التنظيمية حول التكنولوجيا الناشئة والتحديات الحرجة التي تواجهها في أثناء إنشاء إطار عمل للأصول المشفرة. عندما سُئل عن نهج الهيئة التنظيمية تجاه الأصول الافتراضية وما جعلها ناجحة مقارنة بالمنظمين العالميين الآخرين، أفاد راجا بأنَّ اقتراح الهيئة التنظيمية الفريد يكمن في رشاقته وروحه التعاونية وقدرته على الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق.

كما أوضح راجا أنَّ الهيئة التنظيمية تتبع الروحَ التي تقومُ عليها الفلسفةُ التي تسعى إلى "العثور على أعلى نقطة تقارب كعتبة عالمية بدلاً من الحد الأدنى من خط الأساس القياسي، ما سيؤدي في النهاية إلى رفع وتوسيع نطاق النظام البيئي بِرُمَّته".

"تضع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية سابقةً لكيفية عمل المنظِّمين بالتعاون مع السوق، والتكيُّف ديناميكياً مع نبضها لنحت بيئة تنظيمية قوية (Robust) ومرنة (Resilient) ومتجاوبة (Responsive): (The 3R-Pyramid). وأضاف راجا أنَّ "هذا المزيج من السرعة والتعاون والتفاني الثابت في الجودة هو الذي يحدد تقدمنا، ونعتقد أنَّه سيساعد في الدخول في حقبة جديدة من الفرص الاقتصادية التي لا حدود لها مع مخاطر عابرة للحدود يمكن تتبُّعها، وبالتالي تقليلها".

عندما سُئل نائب الرئيس عن التحديات الرئيسة التي تواجهها الهيئة التنظيمية في أثناء إنشاء أُطر تنظيم الأصول الافتراضية هذه، أشار إلى أنَّ صياغة مبادئ توجيهية لصناعة ناشئة مثل الأصول الافتراضية يمثل تحدياً لا يمكن إنكاره. إذ إشار إلى أنَّ الهيئة التنظيمية أجرت تحليلاً دقيقاً للأطر الحالية، وراقبت بعناية منحنيات التعلُّم التي واجهتها الهيئات التنظيمية الأخرى.

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أخبر راجا كوينتيليغراف أنَّ الهيئة التنظيمية اتَّبعت نهجاً تشاورياً وتعاونياً بطبيعته عبر التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة، بدءاً من قادة الصناعة إلى المبتكرين والمنظمين الأقران والمشرعين وعامة الناس.

"لقد تأكَّدنا من أنَّ إرشاداتنا ليست شاملة فحسب، بل تتماشى أيضاً مع احتياجات السوق وواقعه. فعبر العمل بالتنسيق مع الكيانات القائمة في دبي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) ومجلس المناطق الحرة في دبي (DFZC) للبر الرئيس ومختلف المناطق الحرة، صغنا إطاراً موحَّداً وقابلاً للاستبدال".

تهدف لوائح العملات المشفرة في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى جعل دبي من المراكز الساخنة في الصناعة، حيث يتطلَّع المزيد من البلدان في الشرق إلى جذب شركات الأصول الافتراضية. فعلى سبيل المثال، قطعت هونغ كونغ أيضاً خطوات كبيرة في تنظيم العملات المشفرة في عام 2023، حيث وضعت العديدَ من الإرشادات التنظيمية لمنصَّات العملات المشفرة التي تلبِّي احتياجات عملاء التجزئة والمؤسَّسات.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره