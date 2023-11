’Ripple‘ و’Onafriq‘ تتعاونان لتعزيز ممرات الدفع الجديدة لأفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا والخليج

تام شمس - الأربعاء 8 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - ستشغِّل ’ريبل‘ (Ripple) ممرَّات دفعٍ جديدة بين 27 دولة أفريقية وأستراليا والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بموجب صفقة مع مزود خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الأفريقي ’أونفريك‘ (Onafriq).

ستستخدم شركة أونفريك تقنيةَ البلوك تشين الخاصة بشركة ريبل للمدفوعات (Ripple Payments) جنباً إلى جنب مع ثلاث شركات شريكة. ستقدم شركة ’زازي ترانسفر‘ (Zazi Transfer) خدمات التحويل إلى أستراليا، في حين ستخدم شركة ’باي إنجل‘ (PayAngel) المملكةَ المتحدة. أمَّا شركة ’بيبول‘ (Pyypl) فستخدم دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تمثِّل التحويلات جزءاً كبيراً من المدفوعات عبر الحدود إلى أفريقيا، حيث قال آرون سيرز، نائب الرئيس الأول لشركة ريبل لنجاح العملاء العالميين، لكوينتيليغراف:

توجد شراكة مسبقة بين شركتي (Pyypl) و(Ripple) في حل السيولة عند الطلب (ODL)، كما

MFS-Africa, a #Ripple partner (ODL) has rebranded to "Onafriq". ("MFS" belongs to a US confusing things). They are a key large payment platform and a part of the Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS). CEO Dare Okoudjou is a SWELL '23 speaker.https://t.co/4o61c6ucZS