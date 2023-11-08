سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تحثُّ الشركات على الترخيص بحلول 17 نوفمبر

تام شمس - الأربعاء 8 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - لدى شركات العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى العاملة في دبي و"المتخلفة في طلباتها" حتى 17 نوفمبر لاستكمال جميع متطلَّبات الترخيص عبر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

وفقاً لبيان 7 نوفمبر، يجب على الشركات تلبية جميع المتطلبات المعلَّقة في التاريخ المذكور، وبعد ذلك سيتم "تفعيل آلية الإنفاذ بشكل افتراضي". يشمل الموعد النهائي أيضاً التقديمات غير المكتملة من قبل مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، حيث جاء في نص الإعلان:

"تدعو سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية الذين لم يقدِّموا الطلبات بعد، أو فاتتهم الإخطارات من سلطات الترخيص التجاري الخاصة بهم، أو قدَّموا نماذج غير مكتملة، للتواصل بشكل استباقي لتجنُّب العواقب التنظيمية غير المقصودة."

كانت الهيئة التنظيمية قد حدَّدت في وقت سابق موعداً نهائياً في 31 أغسطس لمشغِّلي سوق الأصول الافتراضية لإنهاء أوراق الترخيص الخاصة بهم، بما في ذلك استبيانات الإفصاح الأولية (IDQs).

منذ إطلاق سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس والإصدار اللاحق لنظام ترخيص أكثر تعزيزاً في فبراير، طُلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاليين الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة التنظيمية لمواصلة تنفيذ أنشطة الأصول الافتراضية من الإمارة.

قدَّمت ما يزيد عن 1000 شركة طلبات للتسجيل بموجب النظام التنظيمي في دبي.

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والجدير بالذكر أنَّ النهج الاستباقي للجهة التنظيمية تجاه الصناعة جعل الإمارة وجهة جاذبة لشركات العملات المشفرة العالمية لتأسيس أعمالها محلياً. ففي أوائل نوفمبر، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية منحت شركة العملات المشفرة "وادز باي" (WadzPay) موافقة أولية كخطوة أولى للحصول على ترخيص كامل للسوق.

في الوقت نفسه، أعلن تطبيق محفظة الويب 3 المدعوم من سولانا، (Backpack)، عن إطلاق بورصة العملات المشفرة الجديدة بعد الحصول على ترخيص منتج السوق الكامل من الهيئة التنظيمية في أكتوبر. وبذلك تنضمُّ منصةُ (Backpack) إلى سوق الأصول الرقمية ’توكو‘ (Toko)، وأمين حفظ العملات المشفرة ,كومينو‘ (Komainu) ومدير الأصول الرقمية ’ليزر ديجيتال‘ (Laser Digital) بصفتهم المالكين الحاليين الوحيدين لترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الكامل.

كما تتخذ أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات لدعوة المزيد من اللاعبين في فضاء الويب 3. إذ أفادت كوينتيليغراف بأنَّ الإمارة قدَّمت إطاراً تنظيمياً رسمياً للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وغيرها من كيانات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.

علماً بأنَّ الإطار التنظيمي الجديد يسمح للمنظمات المستقلة اللامركزية بالعمل بشكل قانوني وإصدار التوكنات للأعضاء، ما يوفِّر وضوحاً تنظيمياً لشركات الأصول الرقمية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره