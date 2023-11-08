يوتيوب تختبر أداة ذكاء اصطناعي تجريبية تتحدث معك حول ما تشاهده

تام شمس - الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:22 مساءً - تختبر غوغل زوجاً من أنظمة الذكاء الاصطناعي التجريبية لمنشئي المحتوى والمشاهدين على منصة مشاركة الفيديو، يوتيوب.

تتضمَّن التجربة الأولى، وفقاً لمنشور على (YouTube Help)، "أداةَ ذكاء اصطناعي تنظم الأقسام الكبيرة للتعليقات على مقاطع الفيديو الطويلة لجعلها موضوعات سهلة الفهم". ستسمح هذه الأداة لمنشئي المحتوى بتنظيم أقسام التعليقات الخاصة بهم حسب الموضوع، وتسليط الضوء على تعليقات محدَّدة، وحتى حذف التعليقات المتعلقة بموضوع معين.

هذه التجربة نشطة حالياً، و"تعمل على عدد صغير من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية التي تحتوي على أقسام تعليقات كبيرة". يمكن لمشتركي (YouTube Premium) الاشتراك كجزء من برنامج ميزات يوتيوب التجريبية.

في الوقت نفسه، يبدو النظام الثاني أكثر طموحاً قليلاً. إذ يأتي في شكل روبوت دردشة مدعَّم بالذكاء الاصطناعي، يشبه ظاهرياً (Bard) من غوغل أو (ChatGPT) من أوبن إيه آي، ويهدف إلى التفاعل مع المشاهدين في أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو.

وفقاً لموقع يوتيوب:

"لمساعدتك على التعمُّق في المحتوى الذي تشاهده، نقوم بتجربة أداة ذكاء اصطناعي للمحادثة. تتيح لك هذه الأداة الحصول على إجابات لأسئلة حول الفيديو الذي تشاهده، وتوصيات للمحتوى ذي الصلة، والمزيد، كل ذلك دون مقاطعة التشغيل".

يمكن أن يوفر روبوت الدردشة أيضاً مزيداً من التفاعل، مثل إنشاء اختبارات للمستخدمين الذين يشاهدون مقاطع فيديو أكاديمية معينة.

هذه التجربة نشطة حالياً لـ "عدد صغير من الأشخاص على مجموعة فرعية من مقاطع الفيديو"، ووفقاً ليوتيوب، ستُطرح على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة لمشتركي (Premium) في الولايات المتحدة على منصة أندرويد.

لم تذكر الشركة فيما إذا كان من المخطَّط تنفيذ هذه الميزات على نطاق واسع، ويبدو أنَّ يوتيوب سريعة في تقديم تحذير قياسي من أنَّ الميزات الجديدة تجريبية و"قد لا نحصل دوماً على أداء صحيح منها".

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في حين أنَّ العديد من مستخدمي يوتيوب قد يرحِّبون بالأدوات الجديدة، تجدر الإشارة إلى أنَّه لا يوجد سوى القليل في طريقة الاختبار العام عندما يتعلق الأمر بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع الجمهور العام ومحتوى الفيديو والصوت على نطاق واسع. ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتنقل يوتيوب في المخرجات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ولا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره