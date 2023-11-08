معدنو البيتكوين باعو عدد أكبر مما قاموا بسكه خلال ارتفاع سعر البيتكوين في أكتوبر

وفقا لما ذكرته “بلومبرغ”، فإن أكبر 13 شركة عامة لتعدين العملات المشفرة قد باعت كمية تعادل جميع عملات البيتكوين التي تم تعدينها في شهر أكتوبر، مع كمية زيادة، حيث شهدت العملات الرقمية واحدة من أكبر الزيادات منذ انهيار الأسعار في العام الماضي.

أشارت البيانات التي جمعتها النشرة التجارية “TheMinerMag” إلى أن نسبة التصفية إلى الإنتاج لهذه الشركات، والتي تشمل شركة “Marathon Digital Holdings” و”Core Scientific Inc” قد بلغت حوالي 105%، وهو ما يعني أنها قد باعت البيتكوين من ممتلكاتها بالإضافة إلى ما تم إنتاجه.

وهذه النسبة أعلى بكثير من الأشهر الثلاثة السابقة، حيث كانت النسبة 64%، و77%، و77% في يوليو، وأغسطس، وسبتمبر على التوالي.

وكانت النسبة قد بلغت ذروتها عند 390% في يونيو خلال انهيار سوق العملات المشفرة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقد تزامنت هذه المبيعات مع ارتفاع أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهر في أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر أن بعض القائمين البارزين على تعدين البيتكوين مثل شركة “Hut 8” قد قاموا بتصفية أكثر من الكميات التي أنتجوها شهريا، وفقا لأحدث البيانات.

يُعد تعدين البيتكوين عملية تستهلك طاقة كثيفة حيث يستخدم المعدنون أجهزة كمبيوتر متخصصة للتحقق من صحة المعاملات على سلسلة البيتكوين وكسب مكافآت بالبيتكوين.

تاريخيا، يميل المعدنون إلى بيع المزيد من العملات الرقمية إما لتجديد تدفقاتهم النقدية أو للاستفادة من أسعار السوق الصاعدة.

شهدت عملة البيتكوين زيادة بنسبة 28٪ لتصل إلى حوالي 35000 دولار في الشهر الماضي، مما رفع عوائدها منذ بداية العام إلى أكثر من 100٪.

ومع ذلك، لا تزال هذه القيمة أقل من الرقم القياسي الذي بلغ حوالي 69000 دولار والذي تم تحقيقه في أواخر عام 2021.

كما ارتفعت أسهم شركات التعدين مثل “Marathon” و”Riot” لتصبح أكثر من ضعف قيمتها هذا العام.

بالإضافة إلى الانتعاش الحاد في أسعار البيتكوين، يقوم بعض المعدنين بجمع رأس المال من خلال بيع البيتكوين للتخفيف من تأثير الانقسام القادم في مكافأة التعدين، وهو تحديث في شيفرة البيتكوين تقوم بتقليص مكافآت التعدين بنسبة 50٪ في أوائل العام المقبل.

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