بنك إتش إس بي سي يستعين بشركة ’Metaco‘ لإطلاق خدمة حفظ توكنات الأوراق المالية

تام شمس - الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:55 مساءً - أعلن بنك ’إتش إس بي سي‘ (HSBC) عن شراكته مع شركة ’ميتاكو‘ (Metaco) للتكنولوجيا، المملوكة لشركة ’ريبل‘ (Ripple)، لدمج منصتها المؤسسية ’هارمونايز‘ (Harmonize) مع خدمة الحفظ الجديدة للأصول الرقمية من (HSBC).

يتوقَّع البنك طرحَ خدمة حفظ الأصول الرقمية الجديدة في عام 2024، لتكمل منصَّةُ إصدار الأصول الرقمية المعروفة باسم ’إتش إس بي سي أوريون‘ (HSBC Orion ) وإتش إس بي سي لعرض الذهب المادي المرمَّز، والتي أُطلقت في 1 نوفمبر 2023. من جهتها، قالت الشركة إنَّ الخدمات تمثِّل معاً عرضاً كاملاً للأصول الرقمية لعملاء إتش إس بي سي المؤسَّسيين.

تخطط شركة (HSBC) المصرفية العملاقة لإطلاق منصَّة حفظ مؤسَّسية للأوراق المالية المرمَّزة، والمعروفة أيضاً باسم توكنات الأوراق المالية.

وبدوره أشار جون أونيل، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأصول الرقمية في إتش إس بي سي، إلى أنَّ "هذه الخدمات تؤكد التزام إتش إس بي سي بالتنمية الشاملة لأسواق الأصول الرقمية".

وقد جاءت خطط إتش إس بي سي لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الحفظ وإدارة الأموال للأصول الرقمية من مديري الأصول ومالكيها، وفقاً لرئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والبيانات والابتكار في إتش إس بي سي، تشو كوانغ لي. كما أكَّد لي أنَّ "هذا السوق مستمرٌّ في التطوُّر"، مضيفاً أنَّ مقدِّمي خدمات الأصول لم يشهدوا أبداً "وقتاً أكثر أهمية للابتكار".

مقالات ذات صلة: تسوية 20 مليون دولار فوزٌ بنسبة 99.9٪ لريبل: محامي العملات المشفرة

ومن جهة أخرى، أكَّد متحدِّثٌ باسم إتش إس بي سي في بيانٍ إلى كوينتيليغراف أنَّ منصة حفظ الأصول الرقمية القادمة للمستثمرين المؤسَّسيين ستغطي فقط توكنات الأوراق المالية، ولن تشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة مثل تيثر (USDT). علماً بأنَّه على عكس العملة المشفرة البحتة، فإنَّ الورقة المالية المرمَّزة تمثيلٌ رقميُّ للأوراق المالية الصادرة والمنقولة على شبكة البلوك تشين.

بدأ إتش إس بي سي في البحث عن المواهب لقسم الأوراق الرقمية المرمَّزة الخاص به منذ مدَّة. فكما ورد سابقاً، كان إتش إس بي سي يبحث عن مرشَّح يتمتَّع بخبرة في الأصول الرقمية، لا سيَّما ترميز الأصول وحفظها، في فبراير 2022.

إنَّ انتقال إتش إس بي سي إلى الأوراق المالية المرمَّزة ليس أول غزو للشركة في صناعة البلوك تشين والعملات المشفرة. ففي 1 نوفمبر، أعلن إتش إس بي سي عن اختبارٍ ناجحٍ للودائع المرمَّزة بالتعاون مع مزود الخدمات المالية الصيني الرئيس ’آنت غروب‘ (Ant Group).

مقالات ذات صلة: ثالث أكبر بنك ألماني يبدأ حفظ العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسيين

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره