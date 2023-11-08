بينانس تطلق محفظة كريبتو ذاتية الحفظ: التفاصيل هنا

أعلنت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة عن إطلاق محفظة كريبتو ذاتية الحفظ، تتيح للمستخدمين إدارة أصولهم الرقمية بشكل مستقل وآمن من خلال تطبيق بينانس للهواتف المحمولة.

تأتي هذه المحفظة كجزء أساسي من بنية تكنولوجيا الويب 3، وتوفر للمستخدمين القدرة على إدارة التمويل الذاتي بسيادة تامة، كما صرح “CZ”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس.

تتميز هذه المحافظ بمنح المستخدمين السيطرة الكاملة بدلا من الاعتماد على خدمات خارجية لإدارة المعاملات والحفظ.

تم تضمين محفظة بينانس ويب 3 ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة، وتشتمل على ميزات متقدمة مثل التكامل مع “جسر بينانس”، الذي يسهّل على المستخدمين نقل الأصول بين الشبكات المختلفة، بالإضافة إلى توفير منطقة “ايردروب” حصرية للمستخدمين، وإمكانية الوصول المباشر إلى التحصيص والإقراض وأدوات مالية أخرى.

تستخدم المحفظة تقنية الحساب متعدد الأطراف (MPC) لتبسيط عملية الإعداد للمستخدمين، حيث تعمل على إنشاء ثلاث مشاركات مفاتيح منفصلة، واحدة محمية من قبل بينانس، وأخرى محفوظة على جهاز المستخدم، والثالثة مشفرة بكلمة مرور الاسترداد ومحفوظة على iCloud أو Google Drive.

للوصول إلى المحفظة، يتطلب الأمر اثنتين من هذه المشاركات، مما يوفر طبقة أمان إضافية.

تشير بينانس إلى أن هذه المحفظة تعد خطوة نحو تحقيق الحرية المالية، وتؤكد على أهمية الإدارة الذاتية للمحفظة.

حيث يتوجب على المستخدمين الحرص على حفظ كلمة المرور الخاصة بهم، لأن فقدانها، بالإضافة إلى إلغاء تثبيت التطبيق أو فقدان الجهاز، قد يؤدي إلى استحالة استرداد المحفظة.

أخيرا، أكد “CZ” على التزام بينانس بضمان قدرة المستخدمين على استكشاف تكنولوجيا الويب 3 في بيئة سهلة الاستخدام وآمنة.

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