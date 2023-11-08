البيانات تكشف عمليات بيع كبيرة للعملات الرقمية من FTX و Alameda لسداد الديون

أعلنت الشركة البائدة لتداول العملات المشفرة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research عن نقل ناجح لأصول تُقدر بنحو 38.5 مليون دولار إلى منصات تداول مركزية متنوعة، في مسعى لتسديد ديونهما والوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين.

تشير التقارير إلى أن FTX وAlameda قد دخلتا في فورة بيع مستمرة لتحقيق هذه الغاية، وفقا لمحلل معاملات البلوكشين “Spot On Chain”، الذي لاحظ نقل سبعة عملات رقمية مختلفة من عناوين مرتبطة بهما إلى منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية.

وقد جاء هذا التحويل عقب عملية بيع أخرى نُفذت في السابع من نوفمبر.

في هذه الدفعة الأخيرة، تضمن النقل والبيع سبع عملات رقمية هي كما يلي:

SOL بقيمة 31.2 مليون دولار.

ENS بقيمة 2.76 مليون دولار.

GMT بقيمة 2.22 مليون دولار.

LDO بقيمة 1.26 مليون دولار.

APE بقيمة 410,000 دولار.

BADGER بقيمة 365,000 دولار.

BNT بقيمة 323,000 دولار.

منذ بداية نوفمبر، قامت FTX ببيع كميات كبيرة من العملات الرقمية، بما في ذلك SOL وETH، بقيمة تجاوزت 48.6 مليون دولار إلى Kraken وبينانس في يوم واحد.

وفي الثالث من نوفمبر، تم نقل 800 ألف SOL بقيمة تقريبية 32.7 مليون دولار.

بين الأول والثاني من نوفمبر، أرسلت الشركة عملات رقمية بقيمة 50 مليون دولار تشمل SOL وMATIC وETH وغيرها إلى بينانس وكوين بيس.

حتى الثامن من نوفمبر، بلغ إجمالي الأصول التي نُقلت بواسطة FTX وAlameda ما قيمته 350 مليون دولار إلى مختلف منصات التداول، وكانت SOL أكبر الأصول المحولة بقيمة 211 مليون دولار.

تشير التحليلات إلى أن الشركة ما زالت تحتفظ بحوالي 2.3 مليون SOL قد يتم تصفيتها في المستقبل القريب.

وفقا لما ورد، تأتي هذه التصفية كجزء من محاولات FTX وAlameda لسداد ديونهما وتلبية طلبات الدائنين، حيث أعلنت FTX مؤخرا عن خطط لبيع أصول رقمية تقدر بحوالي 744 مليون دولار من صناديق Bitwise وGrayscale.

وفي سياق متصل، تواجه FTX وAlameda تحديات قانونية مع إدانة الرئيس السابق للشركة بتهم شتى تشمل غسل الأموال والاحتيال، ومن المقرر صدور الحكم في 28 مارس 2024.

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