سعر البيتكوين يقترب من مستوى 37 ألف دولار وعمليات التصفية تتجاوز 140 مليون دولار

شهدت قيمة عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ في 24 ساعة الأخيرة، حيث يقترب سعر العملة من مستوى 37 ألف دولار، ما أسفر عن تصفيات مالية تجاوزت 140 مليون دولار.

ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرائدة مجددا، لتبلغ قمة جديدة غير مسبوقة خلال 18 شهر، محققة سعر يقدر بحوالي 36,700 دولار، وذلك استنادا إلى بيانات منصة CoinMarketCap.

كما تشهد باقي العملات الرقمية البارزة، بما في ذلك الإيثيريوم (ETH)، وعملة بينانس (BNB)، وكاردانو (ADA)، وبوليغون (MATIC)، وبولكادوت (DOT)، وغيرها، ارتفاعات ملحوظة أيضا.

تسببت الزيادة الأخيرة في أسعار العملات المشفرة، وخاصة صعود عملة البيتكوين، في تصفية ملايين الدولارات.

وبحسب ما ورد من منصة “CoinGlass”، بلغ إجمالي التصفيات خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب 150 مليون دولار، حيث شكلت الصفقات القصيرة أكثر من 80% من هذا المجموع.

وقد شكلت صفقات البيتكوين أكثر من 65 مليون دولار من هذا الإجمالي، بينما جاءت الإيثيريوم في المرتبة الثانية بمبلغ يقارب 16 مليون دولار.

يفترض العديد من المحللين، بما في ذلك نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم “ChatGPT”، أن مسار عملة البيتكوين الصاعد لم ينته بعد، متوقعين وصولها إلى مستويات قياسية جديدة في الأشهر القادمة.

من الممكن أن تدعم عدة عوامل رئيسية هذا الارتفاع المتوقع، مثل الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، والتبني الواسع النطاق للعملات المشفرة، وحدث الانقسام القادم للبيتكوين، وغيرها من العوامل.

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