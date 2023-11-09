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حددت القاضي “أناليسا توريس” موعدا نهائيا لشركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات لتقديم جدول إحاطة مشترك بشأن الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد شركة الريبل، مع التشديد على أهمية الامتثال للإجراءات القانونية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تطالب فيه الهيئة بتسوية تبلغ قيمتها 770 مليون دولار.
يتزامن هذا الإعلان مع مؤتمر Swell الرئيسي لشركة الريبل الذي يعقد في دبي من 8 إلى 9 نوفمبر، حيث تم الإعلان عن استخدام العملة الرقمية XRP من قبل كبرى المؤسسات المالية مثل أكبر معالج دفع في إفريقيا وبنك HSBC.
تعزز هذه الأخبار من موقف الريبل في السوق وتبث روح إيجابية بين المتداولين والمستثمرين في XRP، مما يشير إلى ارتفاع الاهتمام والثقة في استخدام العملة الرقمية على المستوى العالمي.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين (شركة الريبل وهيئة SEC) بحلول 9 نوفمبر، ستحدد محكمة مقاطعة SDNY الجدول الزمني للمضي قدما في القضية.
تسلط هذه الأحداث الضوء على التطورات القانونية الحيوية والتقدم التنظيمي في مجال العملات المشفرة، وتعكس الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأنظمة والتشريعات في تشكيل مستقبل هذا القطاع المتنامي.
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كانت هذه تفاصيل خبر القاضي يحدد الموعد النهائي لتقديم الملفات من هيئة SEC وشركة الريبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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