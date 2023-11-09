المنصات اللامركزية: كيف تضفي الطابع الديمقراطي على مبادرات تمويل العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 9 نوفمبر 2023 11:23 صباحاً - في حين أدَّت نماذج التمويل التقليدية السائدة إلى جمع قطاع العملات المشفرة والبلوك تشين مليارات الدولارات على مرِّ السنين، إلا أنَّها لا تخلو من نقاط الضعف، وفقاً لمدير منتجات مبادرة كاردانو ’بروجيكت كاتاليست‘ (Project Catalyst).

في قمَّة كاردانو الأخيرة في دبي، تحدَّث كريس بيرد، الشخصية الرئيسة في مبادرة (Project Catalyst) — وهي آلية حوكمة ومنح وصناديق يحرِّكها المجتمع عبر التصويت داخل النظام البيئي لكاردانو — مع كوينتيليغراف حول المبادرة، ومدى مشاركة المجموعة في الموارد المشتركة واتجاه تطوير المنصة.

وفي معرض حديثه عن فرص وتحديات المنصات اللامركزية لزيادة رأس المال مقابل الوسائل التقليدية، قال بيرد:

"تتمثَّل المشكلة التي يجب حلُّها [في نماذج التمويل التقليدية] في أنَّ القرارات التي تُتَّخذ بشأن من يحصل على المال ربما تعود إلى حفنة من [الأشخاص]."

كما جادل بأنَّ قرارات التمويل التي يتخذها عددٌ قليل من الناس لا تُؤدي إلى "نتائج عظيمة" ولا تسمح للمجتمعات بأداء دور نشط في التغيير المجتمعي. من ناحية أخرى، توفِّر مبادرات التمويل اللامركزي "نوعاً من الديمقراطية المباشرة" ومنصاتٍ لحاملي العملات المشفَّرة للتعبير عن أفكارهم ومخاوفهم.

ومع ذلك، اعترف بيرد بأنَّ الحجم الهائل لمثل هذه المشروعات التي يقودها المجتمع يمكن أن يكون تحدياً لأنَّ المجتمعات اللامركزية غير المرخَّصة تضمُّ عشرات الآلاف من أصحاب المصلحة والمشروعات في جميع أنحاء العالم.

"إنَّه في الواقع صعبٌ للغاية، خاصَّةً في شيء مبادرة مثل كاتاليست حيث يكون لكلّ شخصٍ رأي... أي أنَّه ثمَّة 10000 رأي أو أكثر حول كيفية تشغيل كاتاليست".

في حلِّ هذه المعضلة داخل النظام البيئي لكاردانو، قال بيرد إنَّ كاتاليست أطلقت مشروعاً تجريبياً حيث لا يقُرِّر المجتمع فقط المقترحات التي يجري تمويلها، بل يمكّنهم أيضاً من التحقُّق من أنَ المشروعات المموَّلة تصل إلى أهدافها المحدَّدة عبر نهجِ تمويلٍ ونموذجِ مساءلةٍ قائمَين على المعالم.

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كما أطلقت المبادرة نظامَ تصويتٍ جديد بعد مشروعها الأخير (Fund10) — الذي خصَّص 16.5 مليون دولار في كاردانو (ADA) — لتغيير آليات التصويت الإيجابي والتصويت السلبي إلى "نعم أو امتناع" لتجنُّب تثبيط أعضاء النظام الإيكولوجي الجدد عن المشاركة في تقديم المقترحات.

"غالباً ما يحدث الابتكار على الهامش. وهكذا إذا لم ندعم [الأفكار في] المراحل المبكرة، فكيف يمكننا أن نعلن أنَّنا كنَّا مبتكرين حقاً وبدرجة عالية من الابتكار؟ لذلك نريد خلق ظروف تُرضي هذا الجمهور العالمي من مختلف مستويات الاستعداد ومستويات نضج مقدِّمي العروض دون إنشاء أسوارٍ دائرية حول أنواع معيَّنة من الأفكار".

وفقاً لبيرد، قد أُعيد تقديمُ نظام التصويت السابق في التمويل المستقبلي لمشروعاتٍ أكثر "نضجاً" مرَّت باختبار المستخدم وملاحظات المجتمع.

وعندما سُئل عن الطريقة التي يرغب في أن يتطوَّر بها التمويل اللامركزي، أفاد بيرد بأنَّه يتصوَّر أن يُصبح نظاماً بيئياً متعدِّدَ القاطنين، حيث يتبنَّى المزيدُ من مجتمعات شبكاتِ البلوك تشين الأخرى وشركات الويب 2 والحكومات النَّهج نفسَه.

كما قال مدير منتجات كاتاليست إنَّهم موَّلوا ما يزيد عن 1300 مشروع، وجمعوا 137 مليون ADA (نحو 60 مليون دولار) منذ عام 2021. إلى جانب ذلك، يُقدِّر أنَّ المبادرة ستخصِّص 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره