غاري غينسلر يلمح إلى أنه منفتح على إعادة تشغيل ’FTX‘ تحت القيادة المناسبة: تقرير

تام شمس - الخميس 9 نوفمبر 2023 11:23 صباحاً - ألمح رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلى أنَّه سيكون منفتحاً على أمر إعادة تشغيل بورصة العملات المشفرة ’FTX‘ — طالما بقيتْ قيادتُها الجديدة ضمن حدود القانون.

وقد أدلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر بتعليقاته ردَّاً على التقارير التي تفيد بأنَّ توم فارلي، الرئيس السابق لبورصة نيويورك، يعمل الآن على شراء بورصة العملات المشفرة المفلسة التي أسسها سام بانكمان فريد، المدان بتحمة الاحتيال الآن.

وفقاً لـ سي إن بي سي، قال غينسلر في مقابلة مع في أسبوع دي سي للتكنولوجيا المالي في 8 نوفمبر: "إذا أراد توم أو أي شخص آخر أن يكون في هذا المجال، فسأقول: ’افعل ذلك في حدود القانون‘". كما أضافَ قائلاً:

"عليك بناء ثقة المستثمرين فيما تفعله والتأكُّد من أنك تلتزم بالإفصاحات المناسبة — وأيضاً أنَّك لا تخلط بين كل هذه الوظائف أو تتداول ضدَّ عملائك أو تستخدم أصولهم المشفرة لأغراضك الخاصة".

فارلي هو الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بوليش، التي تأسست في عام 2021.

والجدير بالذكر أنَّ شركة التكنولوجيا المالية الناشئة ’فيغر تكنولوجيز‘ (Figure Technologies) وشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة ,بروف غروب‘ (Proof Group) هما المزايدان الآخران لشراء بورصة ’FTX‘، وفقاً لتقرير صادر في 8 نوفمبر عن صحيفة وول ستريت جورنال، والذي استشهد بأشخاص مطلعين على الأمر.

يمكن للفائز إعادةُ تشغيل البورصة بعد خروجها المخطَّط من الإفلاس العام المقبل، وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال.

غينسلر يقول إنَّ العملات المشفرة ما تزال تتمتَّع بحصَّتها العادلة من المحتالين

في الوقت نفسه، في ضوء إدانة بانكمان فريد، أفاد غينسلر بأنَّ صناعةَ العملات المشفرة ما تزال مليئة بالمحتالين، واقترحَ المزيد من العمل لإبعادهم عن المستثمرين.

"فكروا في عدد الجهات الفاعلة في هذا المجال، والتي لا تمتثل في الوقت الحالي للعقوبات الدولية وقوانين غسل الأموال وتستخدم العملات المشفرة لاتخاذ إجراءات شائنة أو سيئة. قال غينسلر، دون ذكر أسماء الأفراد أو الشركات. كما أضاف غينسلر:

"إذا كان محتالاً غير متوافق، فلماذا نريده في أسواقنا؟"

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بالرغم من حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناعة العملات المشفرة، فقد سبق أن انتقد ممثل الولايات المتحدة، توم إيمر، غينسلر وهيئتَه المنظمة للأوراق المالية في ديسمبر لتفويت إخفاقات ’إف تي إكس‘ (FTX) و’تيرا لونا‘ (Terra-LUNA) و’سيلزيوس‘ (Celsius) وفوياجر‘ (Voyager) التي قضت مجتمعة على مليارات الدولارات من مستثمري العملات المشفرة.

وقد ذهب إمر إلى حدِّ الإشارة إلى أنَّ غينسلر ساعد بانكمان فريد في الحصول على "احتكار تنظيمي" على صناعة العملات المشفرة قبل انهيار ’FTX‘، لكنَّ البيان لم يكن مدعوماً بأي دليل.

من جهة أُخرى، تكافح هيئة الأوراق المالية والبورصات حالياً في دعاوى قضائية ضدَّ ’بينانس‘ (Binance) و’كوين بيس‘ (Coinbase) و’ريبل‘ (Ripple) بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية، وضدَّ ’غراي سيكيل‘ (Grayscale) بشأن طلبها لتحويل منتج (Bitcoin Trust) إلى صندوق استثمار متداول للتداول الفوري للبيتكوين.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره