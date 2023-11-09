تأخيرات ترقية كاردانو مرتبطة بنهج أكاديمي مدروس: الرئيس التنفيذي

تام شمس - الخميس 9 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - تعرَّضت ’كاردانو‘ (Cardano) لانتقادات من بعض النقاد بسبب التأخير في طرح الميزات وترقيات الشبكة. ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا الإيقاع البطيء وسامُ شرفٍ للرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو، فريدريك غريغارد، الذي قال إنَّ الشبكة "مملة"، بالنظر إلى النهج الأكاديمي للمنصَّة.

على هامش قمة كاردانو الأخيرة في دبي، قال غريغارد لكوينتيليغراف: "كاردانو مملة. نحن مملون لأننا نستند إلى أوراق أكاديمية راجعها الأقران، ونحن نشارك ذلك في جميع أنحاء العالم".

الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو، فريدريك غريغارد (في جهة اليمين) مع مراسل كوينتيليغراف عربي، هيرمي دي راموس، (في جهة اليسار) في قمة كاردانو في دبي. المصدر: Cointelegraph

أشار المسؤولُ التنفيذيُّ إلى أنَّ البحوث التي "قضت كاردانو سنوات في إجرائها وتنفيذها" تُستخدم فعلاً من قبل بعض منصَّات البلوك تشين سريعة التقدُّم، مضيفاً أنَّه يشعر "بالفخر الشديد" بها:

"إذا أخذوا بعض المبادئ الأساسية التي بحثنا فيها وابتكرناها، فهذا أمرٌ جيد للأرض... [و] الإنسانية لأنَّ هذا يجعل شبكات البلوك تشين أكثر مرونة وتعزز قدرتها على التكيُّف في جميع أنحاء العالم."

كما أضاف غريغارد أنَّ هذا الاتجاه مهمٌّ أيضاً مع زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي الذي يتطلَّب أن يكون لدى الصناعة بيانات قابلة للحوسبة، حيث قال غريغارد:

"أقول: ’آسف، نحن مملون‘. لكنَّنا من أقدم المشروعات. نحن كبار جداً... نحن الشبكة التي لديها أكبر عدد من التغييرات على (GitHub)، ولم نتراجع منذ ما يزيد عن 2000 يوم... الملل في بعض الأحيان جيد".

أدَّت التحديثات المهمة الأخيرة لشبكة كاردانو، بما فيها حلُّ هيدرا (Hydra) للتطوير من الطبقة الثانية في مايو وبروتوكول ميثريل (Mithril) متعدد التواقيع القائم على الحصة في يوليو، إلى ارتفاع الشبكة بعد إطلاقها. في الآونة الأخيرة، في الربع الثالث من عام 2023، وفي حين ظلَّ نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) في كاردانو ثابتاً، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بنسبة 198٪ حتى الآن، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات البلوك تشين ’مساري‘ (Messari). علماً بأنَّ القيمة الإجمالية المقفلة للشبكة، التي احتلَّت المرتبة 34 في بداية العام، تحتلُّ الآن المرتبةَ 15 بين جميع الشبكات التي تمَّت مراجعتها.

بينما يستعدُّ النظام الإيكولوجي لحقبة فولتير (Voltaire) القادمة، الحقبة الأخيرة من خريطة طريق كاردانو التي تركز على الحوكمة اللامركزية، قال غريغارد إنَّ مستويات طموح النظام الإيكولوجي في الحوكمة على الشبكة "أعلى بكثير من المشروعات الأخرى"، لكنَّهم يحاولون الاستفادة بالتعلُّم من الشبكات الأخرى، بما فيها ’ميكر داو‘ (MakerDAO)، حيث قال غريغارد:

"يرتبط الأمر بالإحاطة بجوهر رؤية كاردانو ورسالتها وثقافتها. لذا أعتقد أنَّ المناقشة حول مقدار ما يمكنك دفعه على الشبكة وخارجها ربما تكون أكثر صلة".

كما أضاف المسؤول التنفيذي أنَّ كاردانو ستواصل عقدَ ورش العمل في العام المقبل، حيث سيتمكَّن المجتمع من "التحقُّق من وثيقة دستورية والتأكُّد من صحَّتها والمساهمة فيها".

ملخص تحسين كاردانو CIP-1694. المصدر: 1694.io

تتماشى تفاصيل ورشة العمل، كما هو موضح أعلاه، مع اقتراح تحسين كاردانو 1694 (CIP-1694).

القبلية في عالم العملات المشفرة

عُرف نظام كاردانو البيئي في هذا المجال بامتلاكه مجتمعاً قوياً. ومع ذلك، على غرار المشروعات الأخرى في المجال اللامركزي، لم يَسلَم النظام من الجدل الدائر حول القبلية في عالم العملات المشفرة — وهي ظاهرة أدَّت إلى تجزئة الصناعة.

لكنَّ غريغارد يرى أنَّها نقطة قوة، مشيراً إلى إنَّ شبكة البلوك تشين العامة غير المصرَّح بها تحتاج إلى مجتمع كبير عبر البنية التحتية جميعها، بما في ذلك طبقة الحصول على القيمة. كما أضاف أنَّهم يواصلون الإضافةَ إلى هذا المجتمع، مدَّعياً أنَّهم سجَّلوا ما يزيد عن 200000 محفظة جديدة غير حافظة في سوق هابطة.

إلى جانب ذلك، قال المسؤول التنفيذي إنَّ "أفضل عمل" في هذا المجال حدث في الجيلين الثاني والثالث من شبكات البلوك تشين التي أسَّستها شخصيات معروفة، ما يشير إلى أنَّ الناس يتابعون المشروعات بسبب "الإرث" وراءها.

على سبيل المثال، ترك مؤسِّسَا شبكة إيثيريوم، تشارلز هوسكينسون وغافن وود، الجيل الثاني من البلوك تشين، وبدأوا منصتيهما الخاصتين، كاردانو وبولكادوت، على التوالي.

"بعضها أيضاً يكاد يكون عاطفياً وسياسياً، ولكن هذا هو الوقت الذي يكون فيه من الجيد أن يكون لديك شبكة مثل مؤسسة كاردانو لأنَّنا غير ربحيين. نحن لسنا موجَّهين من قبل أيٍّ من المؤسِّسين"، قال غريغارد موضحاً.

كما أضاف قائلاً: "ما لا يدركه كثيرٌ من الناس أنَّ هذه القبلية تتلاشى قليلاً، حيث نرى أكثر فأكثر النطاق والتأثير، والأهم من ذلك، أهمية ما يمكن أن تجلبه البلوك تشين للنظام العالمي والمجتمع كلياً".

ما يخبئه المستقبل

وفقاً لغريغارد، ستواصل كاردانو اتِّباع مسارها الحالي نحو أن تصبح شبكة مستقرة، والتي ستشمل سلسلة من الشوكات الصلبة وتنفيذ تحسين (CIP-1694).

"سنغير مبادئ الحوكمة الأساسية أو تنفيذ الحوكمة مع الاستمرار في الالتزام بالرؤية. أعتقد أنك سترى حوسبة متعددة الأطراف، وتحديثات صفرية المعرفة وكثيراً من الأشياء الأخرى".

أشار المسؤول التنفيذي أيضاً إلى أنَّه يتوقَّع أن تستخدم العديد من الدول شبكةَ كاردانو، ليس فقط في الأسواق المالية، ولكن أيضاً في قطاع التجارة الدولية والتصويت، من بين أمور أخرى. إضافةً إلى ذلك، يتوقَّع غريغارد نضجَ المشهد التطبيقي للشبكة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره