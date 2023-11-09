ذراع ستاندرد تشارترد الاستثمارية ستُنشئ صندوقاً للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة

تام شمس - الخميس 9 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - ستعمل شركة ’إس سي فينتشرز‘ (SC Ventures)، الذراع الاستثمارية للتكنولوجيا المالية للبنك البريطاني ’ستاندرد تشارترد‘ (Standard Chartered)، على تأسيس شركة استثمارية، "مشروع مشترك للأصول الرقمية"، في الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع المجموعة المالية اليابانية، ’إس بي آي هولدينغز‘ (SBI Holdings).

في البيان الصحفي الصادر في 9 نوفمبر، كشف أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة إس سي فنتشرز، عن أهداف الشركة المشتركة الجديدة:

"سيقوم الصندوق باستثمارات استراتيجية واستثمارات أقلية في مجالات مثل البنية التحتية للسوق، وأدوات إدارة المخاطر والامتثال، والتمويل اللامركزي، والترميز، ومدفوعات المستهلكين، والميتافيرس."

كما سلَّط مانسون الضوء على الدور الجديد للمنطقة بصفتها مركزاً للتكنولوجيا المالية بسبب تعزيز بنيتها التحتية ومواهبها، مشيراً إلى أنَّ المشروع المشترَك لن يقتصر على السوق الإقليمية، ولكنَّه أيضاً "سيستكشف فرص النظام الإيكولوجي للأصول الرقمية الناشئة على مستوى العالم".

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في مايو 2023، وقَّع ستاندرد تشارترد مذكَّرةَ تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لمنح البنك موافقةً لإطلاق خِدمات حفظ الأصول الرقمية لعملائه من المؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وفي الشهر الماضي، ورد أنَّ مشروعاً مشتركاً آخر بين بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة إس بي آي هولدينغز — منصة حفظ العملات المشفرة المؤسسية ’زوديا‘ (Zodia) — أطلق خدماته في هونغ كونغ. علماً بأنَّ المنصة تأسَّست في عام 2021، وتدعم 38 عملة مشفرة، حيث أُطلقت مؤخَّراً خدماتها في اليابان وسنغافورة وأستراليا.

عبر التعمُّقِ في أعمال حفظ العملات المشفرة، لم يُهمل بنك ستاندرد تشارترد الجانب الآخر من الاقتصاد الرقمي. ففي يونيو، تعاون البنك مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الصين (PwC) لإصدار ورقة بيضاء حول طلبات العملة الرقمية للبنك المركزي فيما يُسمَّى بمنطقة الخليج الكبرى في الصين، والتي تشمل مقاطعة غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره