خطة صندوق الاستثمار المتداول للإيثريوم من بلاك روك تؤكَّد بعد إيداع ناسداك

تام شمس - الجمعة 10 نوفمبر 2023 08:18 صباحاً - أُكِّدت الآن خطط ’بلاك روك‘ (BlackRock) لإنشاء صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للإيثيريوم (spot Ethereum ETF)، وفقاً لإيداع نموذج (19b-4) المقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في 9 نوفمبر.

قدَّمت ناسداك النموذج (19b-4) إلى منظم الأوراق المالية نيابةً عن شركة إدارة الأصول، التي تبلغ قيمتها 9 تريليونات دولار، بشأن صندوق الاستثمار المتداول المقترح باسم ’iShares Ethereum Trust‘.

تشير هذه الخطوة إلى نية بلاك روك للتوسُّع إلى ما أبعد من البيتكوين مع طموحاتها في مجال صناديق الاستثمار المتداولة.

الإيداع (19b-4) في بورصة ناسداك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لصندوق شركة بلاك روك ’iShares Ethereum Trust‘. المصدر: بورصة ناسداك

في وقتٍ سابق من يوم 9 نوفمبر، اتَّضح أنَّ كيان بلاك روك المسجَّل ’iShares Ethereum Trust‘ في ولاية ديلاوير أول إشارة إلى أنَّ إيداع صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم قد يكون وشيكاً.

أعربت بلاك روك وغيرها من الشركات المالية عن اهتمامها بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالعملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

إذ أشار جيمس سيفارت، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، إلى أنَّه ثمَّة خمس شركات في الأقل تتسابق للفوز بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للإيثيريوم.

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من بين هذه الشركات شركاتُ ’فان إيك‘ (VanEck) و’آرك 21شيرز‘ (ARK 21Shares) و’إنفيسكو‘ (Invesco) و’غراي سكيل‘ (Grayscale) و’هاشديكس‘ (Hashdex).

ارتفعت الإيثيريوم (ETH) بنسبة 8.9٪ لتصل إلى 2080 دولاراً بعد أنباء أفادت بأنَّ بلاك روك تمضي قدماً في خططها لإنشاء صندوق ’iShares Ethereum Trust‘، في حين ارتفعت بنسبة 10.1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ CoinGecko.

حركة سعر الإيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية. المصدر: CoinGecko

ساعد ارتفاعُ السِّعر عُملةَ الإيثيريوم على استعادة بعض الهيمنة على السوق مقابل البيتكوين (BTC)، التي تفوَّقت بدورها على الإيثيريوم في الأشهر الأخيرة.

علماً بأنَّ هيمنة الإيثيريوم على السوق تستقر الآن عند 17٪، بزيادة 1.3٪ عمَّا كانت عليه قبل الأخبار.

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Translated by Albayan Gherra

رجمة البيان غره