سعر الايثيريوم يرتفع إلى مستوى 2000 دولار بعد تلميح BlackRock حول إمكانية طرح ETF الايثيريوم

تلوح في الأفق إمكانية أن تقدم شركة “BlackRock” صندوق ETF لتداول الايثيريوم بشكل فوري، وذلك عقب التوقعات المتزايدة بإقرار صندوق ETF لتداول البيتكوين.

الخبر والتوقع هنا بُني على أساس قيام شركة “BlackRock” بتسجيل تنظيمي حديث يتعلق بهذا الصندوق (ETF الايثيريوم).

على إثر ذلك، شهدت عملة الايثيريوم ارتفاع بمقدار 11% في غضون 24 ساعة الأخيرة، لتصل قيمتها إلى 2135 دولار.

هذا وأفاد مستخدم على منصة X يحمل الاسم المستعار “SummersThings”، بأن شركة “BlackRock” قامت بتسجيل مؤسسة بإسم “iShares Ethereum Trust” في ولاية ديلاوير يوم الخميس.

هذا الاسم يحمل تشابها مع “iShares Bitcoin Trust”، وهو صندوق تداول بيتكوين فوري يخضع حاليا للمراجعة من قبل الجهات التنظيمية.

الجدير بالذكر أن التسجيل الأخير قد تم في ولاية ديلاوير ويأتي بعد الإعلان الرسمي لشركة “BlackRock” عن صندوق تداول بيتكوين ETF في يونيو، مما يعطي مؤشر على أن الإيداع الجديد لـ “Ethereum Trust” قد يتبع المسار ذاته.

أثر تقديم الطلب في يونيو على ارتفاع أسعار بيتكوين إلى 30 ألف دولار في ذلك الوقت، محفزا أكثر من 12 شركة للقيام بالأمر نفسه.

مع ذلك، لا تعد “BlackRock” الشركة الأولى التي تدخل في سباق ETF الايثيريوم الفوري.

حتى الآن، قامت شركات مثل “VanEck” و “Ark/21Shares” و “Galaxy/Invesco” بتقديم طلبات للحصول على المنتج نفسه.

وبالموازاة، تسعى “Grayscale” حاليا إلى تحويل صندوق “Ethereum Trust” الخاص بها – الذي يملك أصولا تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار من ETH إلى صندوق تداول ETF.

أطلقت صناديق تداول العقود الآجلة للايثيريوم في السوق الأمريكية لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، ولكن كان حجم التداول محدود.

على الرغم من عدم موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على أي صناديق تداول للعملات المشفرة الفورية حتى اللحظة، يرى محللون من بلومبرغ احتمالية الموافقة على صندوق بيتكوين ETF بنسبة تصل إلى 90% بحلول يناير القادم.

وأشار “بالتشوناس” إلى ارتفاع سعر إيثريوم يوم الخميس قبيل الإعلان عن التسجيل الجديد لشركة “BlackRock”، يدل على أن بعض المتداولين ربما استبقوا الإعلان.

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