الاتحاد الأوروبي يعزز قانون البيانات ببند لإغلاق العقود الذكية

تام شمس - الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:47 صباحاً - صوّت البرلمان الأوروبي للموافقة على قانون البيانات، وهو تشريعٌ مثير للجدل يتضمَّن شرطاً يستلزم أن يكون للعقود الذكية القدرة على الإنهاء.

في بيان صحفي صدر في 9 نوفمبر، قال البرلمان إنَّ التشريعَ حصل على 481 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً. وحتى يصبح قانوناً، سيحتاج الآن إلى موافقة المجلس الأوروبي — رؤساء كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

علماً بأنَّ قانون البيانات المعتمد يحدد شرط "إمكانية مقاطعة وإنهاء" العقود الذكية إلى جانب الضوابط التي تسمح بالوظائف التي تعيد تعيين العقد أو توقفه.

أبرز المقتطفات من قانون البيانات المرتبطة بالعقود الذكية. المصدر: البرلمان الأوروبي

في جوهره، سيسمح قانون البيانات للمستخدمين بالوصول إلى البيانات التي يولدونها من الأجهزة الذكية، حيث تدَّعي المفوضية الأوروبية أنَّ 80٪ من هذه البيانات التي تُجمع لا تُستخدم أبداً.

ومن ناحية أخرى، سلَّط منتقدو القانون الضوءَ على المخاوف بشأن بند العقد الذكي، قائلين إنَّ التعريف واسعٌ للغاية ولا يقدم تفاصيل واضحة حول متى يجب أن تحدث الانقطاعات أو الإنهاءات.

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كما ذكرت رسالة مفتوحة في يونيو، أرسلتها هيئات الدفاع عن البلوك تشين في الاتحاد الأوروبي ووقَّعتها العشرات من شركات العملات المشفرة، أنَّ قانون البيانات يمكن أن يَعُدَّ العقودَ الذكية، التي تستخدم بيانات من البلوك تشين العامة مثل الإيثيريوم، خرقاً للقانون.

ومع ذلك، ذكرت المفوضية الأوروبية أنَّ قانون البيانات لا يهتم بالبلوك تشين، وأنَّها تخشى أن يجعل القانون العقود الذكية غير قانونية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيا غره