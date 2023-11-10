تعاون "Ark Invest" و"21Shares" لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية

تعاونت شركتا Ark Invest و21Shares لإطلاق مجموعة جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، المرتبطة بالأصول الرقمية مثل البيتكوين والايثيريوم.

هذه الصناديق مصممة لتقديم فرص استثمارية في مجال العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، دون الحاجة إلى امتلاك هذه العملات مباشرة.

ستشمل هذه الصناديق استثمارات في العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم وأسهم الشركات المتخصصة في تقنية البلوكشين.

ستتاح هذه الصناديق للتداول في بورصة شيكاغو، وتهدف إلى توفير تنوع استثماري وفرص نمو طويل الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصناديق لا تستثمر مباشرة في العملات المشفرة، بل تركز على الاستثمارات المتعلقة بها.

في الوقت نفسه، يتوقع السوق قرارات هامة من هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالبيتكوين.

اقرأ أيضا:

ارتفاع عملة GAS القائمة على بلوكشين NEO بأكثر من 300%: التفاصيل هنا

سعر الايثيريوم يرتفع إلى مستوى 2000 دولار بعد تلميح BlackRock حول إمكانية طرح ETF الايثيريوم