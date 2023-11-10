اختراق منصة تداول العملات المشفرة الأسترالية “CoinSpot” وخسارة ما يقارب 2 مليون دولار

تعرضت المنصة الاسترالية لتداول العملات الرقمية المشفرة “CoinSpot”، لحادث أمني خطير، حيث أفادت التقارير بفقدان ما يقارب من 2 مليون دولار من الايثيريوم (ETH).

ألقى خبير البلوكشين “ZachXBT” الضوء على الحادث عبر قناته على التيليغرام، مشيرا إلى المخاوف المتزايدة حول أمان المحافظ الساخنة للمنصة.

يوم 8 نوفمبر، كشف ZachXBT عن وجود نشاط مشبوه في محفظتين تابعتين لـ CoinSpot، حيث تم سحب أكثر من 1282 إيثريوم خلال دقائق.

التحقيقات أظهرت وجود معاملتين كبيرتين من CoinSpot إلى عنوان مجهول، يُعتقد أنه تابع للمهاجم.

أفادت شركة CertiK، المتخصصة في أمن البلوكشين، بإمكانية حدوث تسريب لمفتاح خاص تابع لمحفظة CoinSpot، مما قد يكون سبب الاستغلال.

البيانات المستخرجة من “Etherscan” تُظهر أن الأموال المسروقة تم تحويلها بعد ذلك إلى البيتكوين وعملات رقمية أخرى عبر منصات متعددة.

بتحليل مفصل لبيانات “BTCScan” يُظهر أن المتلقين قاموا بتقسيم الأموال المسروقة إلى أجزاء أصغر، وهي استراتيجية معروفة يستخدمها المهاجمون السيبرانيون لإعاقة جهود التتبع.

هذا الأسلوب المعقد يجعل من الصعب تتبع الأموال بشكل كامل.

جدير بالذكر أن منصة “CoinSpot” ومنذ تأسيسها في عام 2014، لم تواجه حوادث أمنية كبرى لغاية وقوع هذا الحادث.

لغاية اللحظة، لم تعلن “CoinSpot” عن خطة رسمية لاسترداد الأموال المفقودة، وتبقى تفاصيل الاستجابة لهذا الحادث غير واضحة.

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