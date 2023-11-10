إطلاق مبادرة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من “SC Ventures” و”SBI” لتعزيز سوق الكريبتو في الإمارات

“SC Ventures”، هي الذراع الاستثمارية لبنك “Standard Chartered”.

و”SBI Holdings”، هي مجموعة مالية يابانية.

أعلنت هذه الشركات عن إطلاق مبادرة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة، مخصصة للعملات المشفرة.

هذه المبادرة، المسماة “Digital Asset Joint Venture”، ستركز على دعم الشركات المشاركة في البنية التحتية لسوق العملات الرقمية والبلوكشين، والمخاطر والامتثال، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز الرقمية.

وفقا للإعلان الرسمي، سيتم تخصيص الأموال لمراحل مختلفة من الاستثمار، بدءا من التمويل الأولي وحتى التمويل السلسلة C، مع التركيز على فرص الاستثمار العالمية.

يخطط المشروع المشترك أيضا للقيام باستثمارات استراتيجية في مجالات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية للسوق، إدارة المخاطر، أدوات الامتثال، التمويل اللامركزي، الترميز، المدفوعات، والميتافيرس.

أعرب السيد “يوشيتاكا كيتاو”، المدير التنفيذي لشركة “SBI Holdings” عن سعادته بالشراكة مع “SC Ventures”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعزز العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين.

من ناحية أخرى، اختار بنك “ستاندرد تشارترد” دبي كمركز لعملياته المتعلقة بالأصول الرقمية.

حيث ينوي البنك بدء حماية عملات مشفرة مثل البيتكوين والايثيريوم لعملائه المؤسسات بحلول الربع الأول من عام 2024.

في مايو، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي للتعاون في الصناعة، مع التركيز على حفظ الأصول الرقمية.

في خطوة مهمة أخرى، استحوذت شركة الريبل على شركة التكنولوجيا “Metaco” التابعة لـ “SC Ventures” مقابل 250 مليون دولار، مما يعكس التزام “SC Ventures” بتعزيز حضورها في النظام البيئي للأصول الرقمية.

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