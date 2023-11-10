الليرة التركية أفضل زوج لتداول العملات المشفرة على منصة بينانس في سبتمبر 2023

تام شمس - الجمعة 10 نوفمبر 2023 03:53 مساءً - أصبحت الليرة التركية (TRY) زوجَ التداول الأكثر هيمنة على منصة بينانس في شهر سبتمبر، وفقاً لبحث بورصة العملات المشفرة.

فقد مثَّلت الليرة التركية 75٪ من إجمالي حجم العملات الورقية في أوائل سبتمبر بالرغم من كونها رابع أكبر سوق للعملات المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، على التوالي.

ويمكن ربط ازدهار زوج تداول الليرة التركية بالتدفُّق الأخير لمستثمري العملات المشفرة في السوق التركية. إذ بدأ 27٪ من المشاركين في بحث بينانس رحلاتهم كمستثمرين في العملات المشفرة خلال العام الماضي، منهم 8٪ انضموا في الأشهر الستة الماضية.

الوقت في السوق لمستخدمي بينانس في تركيا. المصدر: Binance

يحمل معظم المستجيبين نحو 175 دولاراً (5000 ليرة تركية) من العملات المشفرة، ويفضلون الاستثمار بكثافة في العقارات. كما هو موضَّح أدناه، يعدُّ عامل الربحية أحد أكبر أسباب اهتمام تركيا بالعملات المشفرة. كما أنَّ سهولة المراقبة، وعدم وجود حد أدنى، وتكاليف معاملات منخفضة تظل بعض الدوافع البارزة للمستثمرين الجدد. فيما تسهم المخاطر الكامنة المرتبطة بالعملات المشفرة في إحجام العديد من المستثمرين الأتراك.

دوافع تركيا للاستثمار في العملات المشفرة. المصدر: Binance

على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع اعتماد العملات المشفرة في تركيا من 16٪ إلى 40٪، حيث تحتل البلادُ المرتبةَ الثانية عشرة في المؤشر العالمي لتبني العملات المشفرة من تشيناليسيس (Global Crypto Adoption Index 2023). تلقَّت تركيا أيضاً مساعدات إنسانية بالعملات المشفرة خلال زلزال عام 2023.

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في حين أنَّ تبنِّي العملات المشفرة في تركيا لا يُظهر أيَّ علاماتٍ تدل على التباطؤ، إلا أنَّ التقارير تفيد بأنَّ البلاد تصوغ لوائح جديدة لتنظيم الأصول المشفرة كجزءٍ من جهودها لإقناع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بإزالتها من "قائمتها الرمادية".

عندما وضعت مجموعة العمل المالي تركيا على قائمتها الرمادية في عام 2021، أوضح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أنَّ تركيا التزمت بجميع المعايير الأربعين التي وضعتها الوكالة الدولية باستثناء معيار واحد — والذي كان يرتبط بالتعامل مع العملات المشفرة.

كما استشهد شيمشك بخطط لاقتراح قانون أصول العملات المشفرة على البرلمان للخروج من القائمة الرمادية، لكنه لم يحدد التغييرات القانونية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره