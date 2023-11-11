البيتكوين يتجاوز شركة تسلا من حيث القيمة السوقية ويقترب أكثر من 38,000 دولار

في تطور مثير، تفوقت عملة البيتكوين، على شركة تسلا من حيث القيمة السوقية.

حيث بلغت القيمة السوقية للبيتكوين حوالي 725 مليار دولار، متجاوزة بذلك شركة تسلا التي سجلت 675.61 مليار دولار.

هذه النقلة النوعية للبيتكوين تبرز تفوقها في السوق الرقمية، خاصة بعد الارتفاع الأخير في سعرها إلى نحو 37,373 دولار، لتتعافى بذلك نسبيا من الانخفاضات الحادة التي شهدتها في 2022.

في هذا السياق، تعثرت تسلا بينما تواصل البيتكوين صعودها، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 125% منذ بداية العام حتى الآن، بالمقارنة مع زيادة سهم تسلا بنحو 70.27%.

في الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع من 34,630 دولار إلى ذروة بلغت 37,962 دولار، بزيادة 7.77%.

في المقابل، انخفض سهم شركة تسلا من 219 دولار إلى 205 دولار، رغم الارتفاع القصير إلى 226 دولار.

وعلى مدى شهر، أظهر سعر البيتكوين تسارع لافت، حيث ارتفع السعر من 26,550 دولار إلى 37,962 دولار، بمكاسب بلغت 36.21%.

بينما تراجعت أسهم شركة تسلا من 263 دولار إلى 194 دولار، بانخفاض 20.44%.

مؤخرا، تراجع سهم تسلا بنسبة 5% عقب تصنيف HSBC له بالبيع.

في المقابل، ارتفعت قيمة عملة البيتكوين، مدفوعة بالتوقعات حول إطلاق صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF).

أشار المحللون في “JPMorgan” إلى أن هذا الارتفاع في قيمة البيتكوين قد يكون مبالغ فيه.

لكن واذا استمرت عملة البيتكوين في الارتفاع فإنها ستتحدى كبرى الشركات من حيث القيمة السوقية، حيث تستهدف شركات مثل “Nvidia” بقيمة 1.184 تريليون دولار، و”Meta” بقيمة 840.93 مليار دولار، و”Berkshire Hathaway” بقيمة 761.65 مليار دولار.

ورغم النمو الهائل، لا تزال البيتكوين بعيدة عن قيمتها السوقية القصوى البالغة 1.28 تريليون دولار التي حققتها في أكتوبر 2022.

في ذلك الوقت، كانت البيتكوين قد اقتربت من تجاوز الفضة، لتصبح واحدة من أثمن الأصول في العالم.

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