تقرير: عدد محافظ الايثيريوم الصغيرة تتخطى حاجز 100 ألف!

لأول مرة، تجاوز عدد المحافظ الصغيرة للايثيريوم، التي تحمل أقل من 0.1 إيثريوم، 100,000 محفظة، وذلك وفقا لتقرير “Santiment”.

هذا الإنجاز يبرز النمو المستمر وتنوع المستثمرين في الايثيريوم.

كما تشهد فئات المحافظ الأكبر، مثل تلك التي تمتلك ما بين 0.1 إلى 10 إيثريوم وأكثر من 10,000 إيثريوم، زيادة ملحوظة في عددها أيضا.

وفقا لبيانات من IntoTheBlock، تسيطر الحيتان، أي كبار مالكي الايثيريوم، على نسبة 32.94٪ من السوق بحوالي 40.83 مليون ايثيريوم.

بينما يمتلك المستثمرون الصغار ما يعادل 12.48٪ من السوق، أي حوالي 15.47 مليون ايثيريوم.

تشير التحليلات الحالية إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الصغار، وهو ما يظهر في ارتفاع عدد المحافظ الصغيرة.

في المقابل، تعاني فئات المحافظ الكبرى من انخفاض ملحوظ، مما يدل على إعادة توزيع الأصول أو البحث عن السيولة في السوق.

يأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الاهتمام بسوق الايثيريوم، خاصة مع الأنباء المتعلقة بخطط شركة “BlackRock”، عملاقة إدارة الأصول، لإطلاق صندوق ايثيريوم للتداول في البورصة.

يُنظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع كخطوة مهمة نحو طلب إطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) يعتمد على الايثيريوم.

بعد أن قامت “BlackRock” بتسجيل صندوق “iShares Ethereum Trust”، شهدت الايثيريوم ارتفاع في السعر فوق 2000 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

يُظهر هذا الارتفاع في الأسعار نمط مماثل لما حدث سابقا في هذا العام عندما سجلت “BlackRock” صندوق ائتماني للبيتكوين وتلا ذلك اقتراح لإنشاء صندوق ETF البيتكوين.

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