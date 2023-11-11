صندوق ETF العقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة يمتص تدفقات مالية بقيمة 240 مليون دولار

شهد صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF” (BITO)”، الذي يعد الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة، تدفقات استثمارية بقيمة 240 مليون دولار في الشهر الماضي، مما يمثل أفضل أداء له بعد شهر إطلاقه ويعكس الاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ومشتقاتها.

صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للبيتكوين تشهد نمو ملحوظ:

أشار “إريك بالتشوناس”، محلل بلومبرغ لصناديق الاستثمار المتداولة، بأن قيمة أصول BITO ارتفعت من 850 مليون دولار في أوائل أكتوبر إلى 1.37 مليار دولار بحلول 10 نوفمبر.

الارتفاع الحاد في قيمة هذه الصناديق يرجع جزئيا إلى ارتفاع سعر البيتكوين، ولكن أيضا بفضل التدفقات النقدية.

يُتوقع أن يكون BITO أحد أكبر المستفيدين من التوقعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، ولكن قد يتأثر سلبا عند إطلاق هذه الصناديق.

في يوم إطلاقه في أكتوبر 2021، جذب BITO تدفقات بقيمة مليار دولار في يومين، مما يعد ثاني أكبر يوم افتتاح في تاريخ بورصة نيويورك (NYSE).

البحث عن فرص الاستثمار في البيتكوين:

يعتبر BITO، أول صندوق استثماري متداول للعقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث يستثمر في العقود الآجلة بدلا من البيتكوين الفعلي، وبالتالي لا تتطابق أسهمه بشكل دقيق مع سعر البيتكوين.

لم تتم الموافقة بعد على صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على التداول الفوري من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية، ولكن التوقعات تشير إلى إمكانية الموافقة عليها بحلول يناير المقبل.

حتى ذلك الحين، يظل BITO خيار شائع للمؤسسات التي ترغب في التعرض للبيتكوين من خلال آليات الاستثمار التقليدية.

وتشمل الخيارات الأخرى الشائعة للتعرض المؤسساتي للبيتكوين أسهم شركات الكريبتو مثل أسهم شركة كوين بيس (COIN) وشركة “MicroStrategy” التي يحمل سهمها إسم (MSTR)، وأسهم شركات تعدين بيتكوين مثل “Marathon Digital (MARA)”.

خلال الشهر الماضي، جذبت صناديق البيتكوين تدفقات قياسية بقيمة 229 مليون دولار، واستوعبت الصناديق المرتبطة بالايثيريوم (ETH) أيضا ما قيمته 17.5 مليون دولار.

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