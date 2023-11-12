سولانا تحقق مكاسب بنسبة 180٪ في ظرف 30 يوم!

في الأيام 30 الماضية، سجلت العملة الرقمية سولانا (SOL) ارتفاع ملحوظ في قيمتها، حيث بلغت نسبة ارتفاعها تقريبا 180٪.

البعض راهن بأن العملة ستدخل وضع التصحيح وستتراجع ما أدى إلى تصفية هذه المراكز المالية القصيرة بقيمة 19 مليون دولار في غضون 24 ساعة.

تبرز سولانا كواحدة من العملات الرقمية العشرة الأولى في سوق الكريبتو من حيث القيمة السوقية، حيث حققت زيادة بنسبة 40٪ في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 180٪ مقابل الدولار خلال الشهر الماضي.

اليوم الأحد، تراوحت قيمة تداول SOL بين 53 و64 دولار لكل عملة.

مع حجم تداول عالمي بلغ حوالي 4.41 مليار دولار خلال اليوم السابق.

احتلت العملة الرقمية SOL المرتبة الخامسة بين العملات المشفرة الأكثر نشاطا من حيث التداول.

الارتفاع الأخير في قيمة سولانا أسفر عن تصفية عدد كبير من المراكز القصيرة، التي كانت تراهن على انخفاض قيمتها مثلما أشرنا آنفا، فبحسب البيانات من Coinglass، تصدرت سولانا الرسم البياني بتصفية مراكز قصيرة بقيمة 19.28 مليون دولار.

أثار هذا الصعود اهتمام ونقاش واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تشير البيانات من Cryptocompare إلى أن الزوج التجاري الأساسي لـ SOL في يوم السبت كان مقابل عملة التيثر (USDT)، حيث شكل هذا الزوج 52% من إجمالي النشاط التجاري، وجاءت التداولات مقابل الدولار في المرتبة الثانية بنسبة 17.83%.

كذلك، شكل الوون الكوري نسبة 16.27٪ من إجمالي تداولات SOL، بينما استحوذت البيتكوين على نسبة 5.83٪ من حصة السوق.

بالرغم من الأداء البارز لـ SOL في الشهر الماضي، فإن قيمتها الحالية لا تزال أقل بأكثر من 75٪ من أعلى مستوى وصلت إليه، وهو 259 دولار للعملة والذي تم تحقيقه قبل عامين، بالضبط في 6 نوفمبر 2021.

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