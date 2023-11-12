عملة Dogecoin (DOGE) ترتفع بنسبة 11% هل مازالت تستهدف مستوى أعلى؟

خلال الساعات الماضية شهدت عملة Dogecoin، وهي عملة رقمية مستوحاة من الميم تأسست على شكل مزحة تهكمية عن البيتكوين وتم إطلاقها في عام 2013 بواسطة مهندسين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ارتفاع ملحوظ بأكثر من 10% في قيمتها.

تحركت العملة وانتقلت من 0.0730 دولار إلى 0.0813 دولار. على مدى اليومين الماضيين.

شهدت عملة Dogecoin زيادة إجمالية بلغت نسبتها 14.74%، مصحوبة بزيادة في حجم التداول بأكثر من 15% ليصل إلى حوالي 1.15 مليار دولار، وفقا لمعلومات وبيانات CoinMarketCap.

تشير الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى وجود إقبال متزايد في السوق، ولكن مؤشر الخوف والطمع الخاص بـ Dogecoin يشير إلى قراءة عند 68، مما يعكس حالة من الطمع في السوق.

هذا الوضع يحذر من إمكانية بيع المستثمرين لعملاتهم الرقمية لجني الأرباح، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

من ناحية أخرى، يمكن أن تشير قراءات المؤشر الدالة على الخوف إلى فرص شراء جيدة، حيث يميل المشاركون في السوق إلى الاستثمار في هذه الأوقات، مما يساهم في رفع قيمة العملة.

قدم المحلل “علي مارتينيز” تحليل مستند إلى بيانات من IntoTheBlock مفاده أن Dogecoin تتحرك ضمن نطاق ضيق محصور بين جدارين رئيسيين من العرض.

كما أشار “مارتينيز” إلى أن اختراق محتمل قد يحدث إذا تجاوزت العملة مستوى 0.076 دولار، مع توجيه الانتباه إلى “العقبة المهمة التالية” عند مستوى 0.084 دولار.

اقرأ أيضا:

سولانا تحقق مكاسب بنسبة 180٪ في ظرف 30 يوم!

صندوق ETF العقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة يمتص تدفقات مالية بقيمة 240 مليون دولار