الأن أصبح بالإمكان ارسال عملات مشفرة إلى حساب Gmail: التفاصيل هنا

تم إطلاق تقنية جديدة في عالم الكريبتو تعرف باسم “ZK-Proofs”، توفر هذه التقنية طريقة مبتكرة لدمج تقنيات الويب التقليدية مع تقنيات البلوكشين.

من خلال استخدام تطبيق “Bonsai Pay”، يمكن الآن تحويل أي حساب “قوقل” إلى محفظة عملات مشفرة لامركزية بسهولة.

هذه الخطوة تمكن المستخدمين من إرسال عملات الإيثيريوم (ETH) إلى حسابات “Gmail” باستخدام تقنية “ZK-Proofs”.

التقنية الجديدة، التي طورتها “RISC Zero”، تسمح لمستخدمي Gmail بتلقي مدفوعات ETH دون الحاجة لأي إعدادات إضافية.

يتم نقل العملات المشفرة من خلال عقد ضمان على شبكة الايثيريوم، ويمكن للمستلمين استردادها عبر تسجيل الدخول إلى Gmail وإنشاء إثبات المعرفة الصفرية.

تعتمد هذه التقنية على تقنيات مثل رموز الهوية المستندة إلى JSON وبروتوكول OpenID Connect، مع كود أساسي مكتوب بلغة Rust واستخدام لجهاز ظاهري خاص يسمى “RISC Zero zkVM”.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح “Bonsai Pay” لمطوري الطرف الثالث استخدام هذه الأداة عبر مفاتيح API.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه استخدام إثبات “ZK” نمو ملحوظ، خاصة مع تعافي طبقات البناء الثانوية (L2s) لشبكة الايثيريوم.

كما يتم تشجيع المطورين على اختبار البروتوكول ومشاركة تعليقاتهم على GitHub.

يعد إثبات ZK طريقة فعالة للتحقق من صحة المعلومات دون الكشف عن تفاصيلها، وتُستخدم بشكل متزايد في بروتوكولات المستوى الثاني فوق شبكة الايثيريوم.

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