الاتحاد الأوروبي يختتم اتفاقيات محفظة الهوية الرقمية ملمحا إلى تكامل رقمي أوروبي موسع

في خطوة نحو تعزيز التكامل الرقمي، أنهى الاتحاد الأوروبي (EU) الإجراءات النهائية لاتفاقية تنفيذ محفظة الهوية الرقمية على مستوى الاتحاد.

ترتكز هذه الاتفاقية، المستمدة من الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في يونيو، على فكرة تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية والخاصة عبر تطبيق مبسط للمستندات على الأجهزة المحمولة.

أعلن “تييري بريتون”، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، عن هذه الأخبار بحماس، قائلا:

لقد نجحنا! مع محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، سيكون بإمكان المواطنين الأوروبيين الحصول على هوية إلكترونية آمنة لمدى الحياة.

كما أكد على أن المحفظة ستوفر أعلى مستويات الأمان والخصوصية، مانحة الأوروبيين سيطرة كاملة على البيانات التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها.

وسيتوجب على الكيانات التجارية الكبرى مثل أمازون وفيسبوك اعتماد خدمات التحقق من الهوية الرقمية وفقا للمعايير الأوروبية.

تطلعا إلى المستقبل، قد تندمج محفظة الهوية الرقمية مع مشروع اليورو الرقمي، وفقا لما ألمح إليه “بريتون”.

كما صرح “روبرت روس”، عضو البرلمان الأوروبي، وشرح حديث “بريتون” بأن الاتحاد الأوروبي، مع تأسيسه لمحفظة الهوية الرقمية، يجب أن يستكشف الآن إمكانية إدراج اليورو الرقمي، العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (CBDC) التي دخلت مؤخرا مرحلة “الإعداد والتجريب”.

تأتي هذه التطورات كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ “العقد الرقمي في أوروبا”، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية والخاصة وزيادة الكفاءات الرقمية بين السكان والمهنيين.

لتنفيذ هذه الاتفاقية، تحتاج أولا إلى المصادقة من قبل البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء.

بمجرد الموافقة عليها، ستكون الدول الأعضاء ملزمة بتوفير محفظة الهوية الرقمية لمواطنيها خلال 24 شهر من اعتماد القوانين التنفيذية التي تحدد المواصفات الفنية للمحفظة.

اقرأ أيضا:

الأن أصبح بالإمكان ارسال عملات مشفرة إلى حساب Gmail: التفاصيل هنا

عملة Dogecoin (DOGE) ترتفع بنسبة 11% هل مازالت تستهدف مستوى أعلى؟