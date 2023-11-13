ارتفاع الطلب من الحيتان والمؤسسات على البيتكوين والايثيريوم

شهدت العملات المشفرة الرائدة – البيتكوين والايثيريوم وPolygon – ارتفاع ملحوظ في معاملات الحيتان الكبيرة.

تحديدا، سجلت البيتكوين زيادة بنسبة 80٪ في المعاملات التي تجاوزت 100,000 دولار، بينما شهدت عملة الايثيريوم ارتفاع بنسبة 170٪.

بشكل أكثر إثارة، شهدت Polygon نمو هائل بنسبة 3800% في مثل هذه المعاملات خلال 30 يوم الماضي.

في 24 ساعة الماضية، شهدت البيتكوين 16,410 معاملة، مع ذروة معاملات قدرها 22,570 معاملة في 9 نوفمبر، وأدنى مستوى لها 12,810 معاملة في 5 نوفمبر.

بلغ حجم المعاملات اليومي الأقصى 39.02 مليار دولار والأدنى 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

بالنسبة للايثيريوم، تم تسجيل 3560 معاملة كبيرة في 24 ساعة الماضية، مع أعلى مستوى في سبعة أيام عند 7590 معاملة وأدنى مستوى عند 3040 معاملة.

وصل حجم المعاملات إلى 2.91 مليار دولار، مع أعلى مستوى في سبعة أيام يبلغ 6.59 مليار دولار وأدنى مستوى عند 2.47 مليار دولار.

بالنسبة لـ Polygon، بلغ عدد المعاملات الكبيرة أعلى مستوى له خلال سبعة أيام بـ 209 معاملات، وهو نفس العدد خلال 24 ساعة الماضية، مع انخفاض بلغ 34 معاملة.

وقد شهد حجم المعاملات ارتفاع ملحوظ، حيث بلغ 194.42 مليون دولار في آخر 24 ساعة، وأعلى مستوى في سبعة أيام عند 357.59 مليون دولار وأدنى مستوى عند 28.81 مليون دولار.

يُعزى هذا النمو الملحوظ في معاملات الحيتان إلى تجدد الاهتمام المؤسساتي بساحة الكريبتو.

يترقب سوق العملات المشفرة بحماس إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للبيتكوين بحلول يناير 2024، وهو تطور من المتوقع أن يزيد من الطلب المؤسساتي.

يُضاف إلى ذلك خطط “BlackRock” لإدخال ETF الايثيريوم الفورية، ما يساهم في تزايد الحماس.

يعتبر الطلب المؤسساتي عامل حاسم في سوق العملات المشفرة، حيث يجلب ليس فقط رأس مال كبير ولكن يضفي أيضا المصداقية والاستقرار على النظام البيئي للعملات الرقمية.

يُنظر إلى دخول اللاعبين الماليين الكبار وإنشاء أدوات استثمارية سهلة الوصول مثل صناديق الاستثمار المتداولة كمحركات رئيسية للنمو على المدى الطويل والقبول العام للعملات الرقمية المشفرة.

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