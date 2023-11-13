سعر Polygon (MATIC) يتفاعل مع زيادة نشاط الحيتان: التفاصيل هنا

وفقا للتحليل الذي قدمته شركة “IntoTheBlock”، شهد الطلب المؤسساتي والفردي على العملات المشفرة ازدياد ملحوظ.

سجلت “Polygon” تحديدا، وهي حل توسيع نطاق لشبكة الايثيريوم، زيادة هائلة تقدر بـ 3800% في حجم المعاملات التي تتجاوز 100,000 دولار خلال 30 يوم الماضية.

تُصنف هذه المعاملات الكبيرة، بحسب “IntoTheBlock”، كتحويلات مؤسساتية أو تحويلات حيتان.

يشير هذا الارتفاع في حجم المعاملات إلى زيادة التداول النشط من قبل المستثمرين المؤسسات والحيتان، مما يدل على إمكانية قيامهم بعمليات شراء أو بيع كبيرة.

نتيجة لذلك، تجاوز سعر MATIC حاجز 0.80 دولار لأول مرة منذ يوليو، مع ارتفاع القيمة السوقية للعملة بنسبة 62% في ذات الفترة.

في وقت كتابة هذا المقال، شهدت العملة المشفرة MATIC ارتفاع بنسبة 8% خلال 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 0.88 دولار.

وقد سجلت العملة زيادة بنسبة 27% منذ الأسبوع الماضي.

وفقا لمنصة “Santiment”، اكتسبت المحافظ التي تحتوي على ما بين 100,000 و10 مليون MATIC حوالي 42.88 مليون عملة منذ 24 أكتوبر.

وتم تسجيل 161 معاملة MATIC بقيمة تتجاوز 100,000 دولار في يوم واحد، وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ يوليو.

في تطور إيجابي لنظام Polygon البيئي، أعلنت شركة “Immutable”، وهي منصة متخصصة في ألعاب الويب 3، عن شراكة جديدة مع Ubisoft، الرائدة في مجال تطوير ونشر ألعاب الفيديو، لإنشاء تجربة ألعاب استثنائية تُحقق الاستفادة القصوى من إمكانات الويب 3.

تُعد هذه الخطوة مهمة لشبكة Polygon، حيث تدعم الشركة تقنية “Immutable zkEVM”. كما تعتبر “Immutable” أول منصة ألعاب تقدم حلول توسيع المعرفة الصفرية (zk) لمجتمع الايثيريوم.

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