البيتكوين تحقق إنجاز مثير للاهتمام مع استمرار ارتفاع السعر في نوفمبر

حقق البيتكوين إنجاز ملفت مؤخرا، حيث استمرت أسعار العملة الرقمية في الارتفاع خلال شهر نوفمبر.

هذا الارتفاع أدى الأن إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو عموما تجاوزت القيمة الإجمالية لكل الفضة في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن عملة البيتكوين شهدت زيادة بنسبة 4.7% خلال الأيام الخمسة الماضية، وصل معها سعر البيتكوين إلى 37,100 دولار.

حاليا، تُتداول أقدم العملات المشفرة في العالم بنسبة ارتفاع 38٪ مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر.

ومع ذلك، فإن النمو منذ بداية العام كان أكثر إثارة للإعجاب، حيث حققت العملة زيادة بنسبة 123٪، حيث انطلق السعر من 16,600 دولار في الأول من يناير.

حاليا في وقت النشر بتجاوز رأس مال البيتكوين 720 مليار دولار، تمثل العملة المشفرة الرائدة الآن 55% من قيمة جميع الفضة في العالم، استنادا إلى الأسعار الحالية.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذه الزيادة القوية التي حققتها البيتكوين، وهي:

إنقسام مكافأة البيتكوين القادمة في شهر أبريل: البيتكوين هي عملة انكماشية بطبيعتها، وقد تم تصميمها عمدا بهذه الطريقة عند الكشف عنها لأول مرة في 31 أكتوبر 2008. على عكس معدل التضخم القابل للتعديل للدولار الأمريكي، يتمتع البيتكوين بمعدل انكماش ثابت. أدى كل حدث إنقسام سابق إلى اتجاه صاعد ممتد يستمر لعدة أشهر بعده. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام، مما يمكن البيتكوين من تجاوز الفضة في القيمة السوقية كما حدث خلال الاتجاه الصعودي في عام 2021 احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق استثمار البيتكوين: تترقب الأسواق موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على واحد أو أكثر من طلبات صناديق الاستثمار في البيتكوين (ETF). أدت الأنباء الخاطئة في منتصف أكتوبر إلى ارتفاع في أسعار البيتكوين. يبدو أن الموافقة أصبحت لا مفر منها، ويتوقع العديد من المحللين، بما في ذلك المحللون في وول ستريت، الموافقة على الصندوق في القريب العاجل. ارتفاع الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين: بعد أربع سنوات من آخر انقسام للبيتكوين في مايو 2020، أصبحت المؤسسات أكثر اهتماما بالبيتكوين من أي وقت مضى. لقد زادت هذه المؤسسات من ممتلكاتها من البيتكوين. في أبريل، توقع أحد كبار محللي بلومبرغ أن يصل سعر البيتكوين إلى 400,000 دولار استنادا إلى التبني المؤسساتي له. ووجد استطلاع أجرته بينانس للأبحاث في يوليو أن أكثر من 60% من المستثمرين المؤسسات لديهم توقعات متفائلة بشأن الأصول النقدية الرقمية الرائدة في العالم.

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