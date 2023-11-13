روسيا تتعاون مع الإمارات العربية المتحدة في نظام الدفع بالعملة الرقمية للبنك المركزي: تقرير

تام شمس - الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - وردَ أنَّ بنك روسيا (BoR) يتعاون مع المنظِّمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاءِ نظامٍ للمدفوعات والتسوية باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي، الروبل الرقمي.

"سنعمل على نظام الدفع السريع والعملة الرقمية للبنك المركزي لأنَّ زملاءَنا مستعدُّون للروبل الرقمي، ونحن مستعدون أيضاً،" ذكرت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لمحافظ بنك روسيا، في منتدى فينوبوليس الأخير، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس (Tass).

وبحسب ما ورد، أعلنت سكوروبوغاتوفا أنَّ نظام الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي سيكون متاحاً للأفراد والشركات:

"إذا حللنا مسألة تحديد هوية العميل، فأعتقد أَّننا سنكون قادرين على بناء نظام عادي للمدفوعات للمواطنين والأعمال التجارية بين البلدين في غضون عام في الأقل."

إلى جانب ذلك، كشفت نائبة المحافظ في المنتدى أنَّ البنك المركزي الروسي أكمل ما يزيد عن 10000 معاملة بالروبل الرقمي منذ بدء عمليات العملة الرقمية للبنك المركزي في 15 أغسطس.

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ظهرت الأخبار الأولى حول مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي في عام 2020، في حين أعقب ذلك لاحقاً تقديمُ مشروعِ قانونٍ تنظيمي اجتاز منذ ذلك الحين قراءتَه النهائية في مجلس النواب في البرلمان في يوليو 2023.

ومن جهة أُخرى، أعلنت سكوروبوغاتوفا في فبراير عن نسخة تجريبية للمستهلك للروبل الرقمي، والتي بدأت في 1 أبريل 2023 حسبما ورد، وشملت 13 بنكاً محلياً والعديد من التجار والمستهلكين.

في الشهر نفسه، اقترح بنكُ غازبروم (Gazprombank)، المؤسَّسة المصرفية التابعة لشركة الطاقة المملوكة للدولة ’غازبروم‘ وأحد المشاركين في المشروع التجريبي، علناً مَنْحَ البنوك مزيداً من الوقت قبل تنفيذ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي.

في حين أنَّ الطرحَ النهائيَّ للروبل الرقمي للجمهور لن يحدث قبل الموعد المحدَّد بين عامي 2025 و2027، حسبما كشفت سكوروبوغاتوفا في يوليو، فإنَّ الجدول الزمنيَّ الروسيَّ لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي سيجعلُ البلادَ من أوائل المتبنِّين للتكنولوجيا.

في الوقت نفسه، ما يزال مشروعُ العملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي - الدرهم الرقمي - للمدفوعات المحلية وعبر الحدود في مرحلته الأولية، والتي يتوقَّع مصرفُ الإمارات العربية المتحدة المركزي الانتهاءَ منها بحلول منتصف عام 2024. وكجزءٍ من الاستراتيجية، وقَّع المصرفُ المركزيُّ اتفاقيةً مع شركة (G42 Cloud) في أبو ظبي ومزود خدمات التمويل الرقمي (R3) لتزوِّد الشركتان خدمات البنية التحتية والتكنولوجيا لتنفيذ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في مارس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره