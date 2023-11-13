مسؤولون تنفيذيون سابقون في ’FTX‘ يتعاونون لبناء بورصة عملات مشفَّرة جديدة بعد الانهيار: تقرير

تام شمس - الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - يتعاون العديدُ من المديرين التنفيذيين السابقين لبورصة ’إف تي إكس‘ (FTX) للمساعدة في بناء بورصة جديدة للعملات المشفرة في دبي تهدف إلى حلِّ المشكلات التي دمَّرت بورصةَ (FTX) تحت قيادة سام بانكمان فريد.

يقود محامي (FTX) السابق، كان صن، الطريقَ مع ’تريك لابز‘ (Trek Labs)، الشركة الناشئة في دبي والحاصلة على ترخيصٍ لتقديم خدمات العملات المشفرة في المنطقة في أواخر أكتوبر؛ علماً بأنَّ (Backpack Exchange) هو الاسم الذي ستقدم (Trek Labs) بموجبه هذه الخدمات.

سيتلقَّى صن الدعم من الموظف السابق في (FTX)، أرماني فيرانتي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة (Trek) القابضة في جزر فيرجن البريطانية، وفقاً لتقرير صدر في 11 نوفمبر عن صحيفة وول ستريت جورنال. يدير فيرانتي أيضاً محفظةَ العملات المشفرة (Backpack) المدمجة في بورصة (Backpack Exchange).

إلى جانب ذلك، فإنَّ نائبةَ صن القانونية السابقة في (FTX) وزوجة فيرانتي، كلير تشانغ، أيضاً عضوٌ في الفريق التنفيذي لشركة (Trek). ولكن بمجرَّد أن تبدأ شركة (Trek) جولةً استثمارية، تخطِّط تشانغ للانتقال من الشركة لأنَّها كانت تعمل دون أجرٍ "للمساعدة في تمهيد إعادة إطلاق البورصة"، وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال.

ومن ناحية أُخرى، أكَّد صن وفيرانتي أنَّهما يريدان استخدام الدروس المستفادة من فشل (FTX) في حماية أموال العملاء. إذ توفِّر التكنولوجيا التي تقدمها (Backpack) حلاً للحفظ الذاتي يدمج تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) لضمان بقاء الأموال آمنة، حيث تتضمَّن الحوسبة متعددة الأطراف عادةً عدَّةَ أطراف توافقُ على المعاملة قبل نقل الأموال.

كما أنَّها ستمكِّن عملاءَ (Backpack) من التحقُّق من الأموال وقتما يريدون، وفقاً لما ذكره صن في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال:

"في عالَمِ ما بعد (FTX)، نحتاج إلى الثقة والشفافية لإنشاء بديل حقيقي للاعبين الآخرين."

فيما ذكرت الشركة أنَّ (Backpack Exchange) حالياً في مرحلةٍ تجريبية، مشيرةً إلى أنَّ الإطلاق واسع النطاق سيبدأ في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

الجدير بالذكر أيضاً أنَّ صن كان شاهداً في محاكمة الاحتيال الأخيرة لسام بانكمان فريد، حيث كشف أنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX) لجأ إليه بحثاً عن مبرِّرٍ قانونيٍّ لسبب وجود أموال (FTX) في ’ألاميدا ريسيرتش، (Alameda Research)، مع العلم بأنَّ بانكمان فريد أُدين بجميع التهم السبع المرتبطة بالاحتيال.

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كما أفاد صن بأنَّه استقال من منصب المستشار العام لشركة (FTX) في اليوم التالي لإخبار سام بانكمان فريد له عن استخدام أموال العملاء.

"تعارضَ ذلك مع كلِّ ما كنت أدافع عنه وكلِّ ما مثَّله لي سام."

لقد مزجت إمبراطورية بانكمان فريد السابقة مليارات الدولارات من أموال العملاء عبر شركة (Alameda Research) لأغراض الاستثمار، ما أدَّى إلى اختفاء نحو 9 مليارات دولار من أموال العملاء.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره