’FTX‘ ترفع دعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد ’Bybit‘ بسبب عمليات سحب الأصول

تام شمس - الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - رفعت حوزةُ إفلاس شركة ’إف تي إكس‘ (FTX)، التي يرأسها الرئيس التنفيذي جون جي راي الثالث، دعوى قضائية ضد شركة ’باي بت‘ (Bybit) وذراعها الاستثمارية ’ميرانا‘ (Mirana) والعديد من المديرين التنفيذيين. إذ يتمثَّل الهدف في استرداد الأموال والأصول الرقمية التي سحبتها (Bybit) من (FTX) قبل انهيارها مباشرةً، مع اقتراب القيمة الحالية من مليار دولار.

تدَّعي الدعوى أنَّ (Bybit) استخدمت وصولها "لكبار الشخصيات" وعلاقاتها مع موظفي (FTX) لسحب مبالغ نقدية وأصول رقمية كبيرة من (Mirana) وشركة ’تايم ريسيرتش‘ (Time Research)، كيانٌ آخر مرتبط بشركة (Bybit)، والمديرين التنفيذيين قبل انهيار (FTX) مباشرةً.

خلال صعوبات السحب التي واجهتها (FTX) في نوفمبر 2022، تتبَّع موظفو (FTX) طلبات سحب عملاء كبار الشخصيات في جدول بيانات بعنوان "طلب كبار الشخصيات – تحديد الأولويات (التسوية)". لذا تزعم الدعوى القضائية أنَّ فريق تسوية (FTX) بذل قصارى جهده لإعطاء الأولوية لعمليات السحب الكبيرة لشركة ميرانا، ما أدَّى إلى تحويل ما يزيد عن 327 مليون دولار إلى ميرانا. كما يُقال إنَّ القيمة الإجمالية للأصول التي سحبتها (Bybit) ومديروها التنفيذيون من (FTX) قد وصلت الآن إلى نحو مليار دولار.

لقطة شاشة لدعوى (FTX) ضد (Bybit). المصدر: Kroll

تدَّعي الدعوى أنَّ (Bybit) فرضت قيوداً على حوزة (FTX)، ما منع سحبَ الأصول التي تتجاوز 125 مليون دولار في بورصة (Bybit). كما يُزعم أنَّ (Bybit) تستخدم هذه الأصول كرافعة مالية للسعي إلى استرداد رصيد متبقي قدره 20 مليون دولار لم تتمكن من سحبه من (FTX) قبل انهيارها.

إلى جانب ذلك، تدَّعي الدعوى أنَّه في أكتوبر 2021، كشف مسؤولٌ تنفيذيٌّ في (Bybit) بشكل خاص لبورصة (FTX) أنَّ الشركة تسيطر على ’بت داو‘ (BitDAO)، المعروفة الآن باسم ’مانتل‘ (Mantle)، بالرغم من تقديم (BitDAO) كمنظمة لامركزية يديرها أفراد المجتمع. وفي مايو 2023، تواصلت (Bybit) مع حوزة إفلاس (FTX) بشأن عكس المعاملة، بالرغم من أنَّ قيمة توكنات (BIT)، التي كانت تبلغ نحو 50 مليون دولار في ذلك الوقت، تفوق بكثير قيمةَ توكنات (FTT)، التي كانت تبلغ نحو 4 ملايين دولار في ذلك الوقت.

بعد أن رفضت (FTX) "الاقتراح غير المنطقي"، أعادت (BitDAO) تسمية علامتها التجارية بسرعة إلى (Mantle)، حيث قدَّمت توكنات (MNT) لحاملي توكنات (BIT) لتحويلها بنسبة 1:1. ولكن عندما بدأت (FTX) تحويلها، زُعم أنَّ (BitDAO) عطَّلت التحويل وأجرت "تصويتاً مجتمعياً" لاتخاذ قرار بشأن تقييد (FTX) من تحويل توكناتها.

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وفقاً للدَّعوى القضائية، فإنَّ (FTX) أبلغت (Bybit) أنَّ الإجراء انتهكَ الوقفَ التلقائيَّ في قانون الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11. بالرغم من ذلك، أُجري "تصويت المجتمع"، حيث بدا أنَّ الأصوات مرتبطة بالمسؤولين التنفيذيين في (Bybit). والجدير بالذكر أنَّ خامس أكبر تصويت جاء من المحفظة "dtoh.eth"، التي حُدِّدت باسم ’ميرانا فينتشرز‘ (Mirana Ventures)، الشركة التابعة لشركة ’ميرانا‘ بقيادة ديفيد توه.

لذلك يسعى الإجراء القانوني إلى الحصول على "تعويضات تعويضية وعقابية" من (Bybit) فيما يرتبط بمخطَّط التوكنات والأصول المحتفَظ بها على منصتها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره