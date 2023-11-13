مؤسس كاردانو يبحث عن فرصة شراكة مع شركة Kraken لتطوير شبكة بلوكشين من الطبقة الثانية

أظهر “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو اهتمام كبير بإقامة شراكة مع شركة Kraken، واحدة من شركات تداول العملات الرقمية المشفرة الأمريكية الرائدة، لتطوير شبكة بلوكشين جديدة تندرج تحت فئة الطبقة الثانية.

هذا التحرك يأتي في ضوء سعي Kraken الدؤوب لتعزيز قدراتها التقنية من خلال التعاقد مع مطوري البلوكشين، في سوق يتميز بالمنافسة الشديدة والمتقدمة.

تتوافق طموحات Kraken لإطلاق شبكة الطبقة الثانية الخاصة بها مع اتجاه شائع في صناعة العملات المشفرة الكبرى، الذي يرمي إلى توسيع نطاق العمليات في مجال تطوير تكنولوجيا البلوكشين.

لا تقتصر أهمية هذه الإستراتيجية على فتح قنوات جديدة للإيرادات فحسب، بل تعزز أيضا مكانة هذه الشركات في سوق العملات الرقمية المتطور باستمرار.

تُجري Kraken حاليا تقييما لعدة شركات رائدة في مجال تكنولوجيا البلوكشين، بما في ذلك Polygon وMatter Labs، لذا لم يتضح بعد ما إذا كانت كاردانو ستكون الشريك المختار في نهاية المطاف.

يُعد النجاح الذي حققته كوين بيس في مجال شبكات الطبقة الثانية بمثابة معلم هام في الصناعة.

نجحت كوين بيس من خلال شبكتها Base، المبنية على “OP Stack” بالتعاون مع “Optimism”، في تحسين الكفاءة وتجربة المستخدم في تشغيل التطبيقات اللامركزية على الايثيريوم.

تجدر الإشارة إلى أن Base باتت تحتل المرتبة العاشرة في شعبيتها من حيث القيمة الإجمالية المقفلة، والتي تجاوزت 300 مليون دولار.

في خطوة تعكس التزامها بالشفافية والتعاون المجتمعي، قامت كوين بيس مؤخرا بإتاحة كود Base كمصدر مفتوح، ودعت إلى مساهمات عامة وتدقيق لتعزيز الطبقة الثانية للايثيريوم.

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