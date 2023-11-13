براد غارلينغهاوس يهاجم المتطرفين: "سيشهد العالَم مستقبلاً متعدد الشبكات"

تام شمس - الاثنين 13 نوفمبر 2023 02:19 مساءً - بينما يواصل العديدُ من المشاركين في مجال العملات المشفرة الدعوةَ إلى شبكة بلوك تشين واحدة فقط، يعتقد البعضُ أنَّ المستقبلَ سيتكوَّن من شبكات بلوك تشين متعدِّدة تعمل مع بعضها البعض.

في محادثةٍ رئيسة خلال فعالية (Ripple Swell 2023) التي أُقيمت في دبي، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، بملاحظات مختلفة، قائلاً إنَّه يثبط بنشاط أولئكَ الذين يقدِّمون أنفسَهم على أنهم "متطرِّفون"؛ وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة ريبل، سيشهدُ العالَمُ مستقبلاً متعدِّدَ السلاسل، حيث أوضح قائلاً:

"أنا متفائلٌ جداً بشأن مجموعة كاملة من الأشياء المختلفة التي تحدث في فضاء العملات المشفرة. وأنا بالتأكيد نشيطٌ في محاولتي لثني الناس عن أن يكونوا متطرِّفين بشأن أيِّ عملة مشفرة معيَّنة؛ سيكون العالَم متعدِّدَ الشبكات".

بصرف النظر عن تثبيط المتطرفين، تحدَّث الرئيس التنفيذي لشركة ريبل أيضاً عمَّا يعتقد أنَّها المحفزات التي يمكن أن تدفع المزيد من التبنِّي المؤسَّسي للعملات المشفرة. وفقاً لغارلينغهاوس، يمكن أن يؤدِّي عاملان إلى المزيد من التبنِّي المؤسَّسي للأصول الرقمية على مستوى العالم. إذ يشمل ذلك وجودَ أُطر تنظيمية واضحة وما وصَفه بأنَّه "فائدة مُثبَتة".

مقالات ذات صلة: ’Ripple‘ و’Onafriq‘ تتعاونان لتعزيز ممرات الدفع الجديدة لأفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا والخليج

أوضح غارلينغهاوس أنَّه في حين أنَّ الولايات المتحدة لديها نحو 22-23٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنَّ البلاد "متأخِّرة" فيما يرتبط بالمنظِّمين الذين يضعون قواعدَ واضحةً للعملات المشفرة. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة ريبل إلى أنَّه بالمقارنة مع الولايات القضائية الأخرى، مثل دبي، حيث يتفاعل المنظِّمون مع القطاع بشكل بنَّاء، فإنَّ الولايات المتحدة متأخِّرة، حيث أوضح قائلاً:

"تتخلَّف الولايات المتحدة كثيراً عن إنشاء، كما تعلمون، تلك البُنى، لا سيَّما بالمقارنة مع دبي في العالم. وهكذا، يجب أن يكون لديك أطر للمؤسَّسات الكبيرة لأجل التبنِّي والمشاركة".

بالإضافة إلى القواعد الواضحة والمشاركة التنظيمية، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة ريبل أيضاً أنَّ المزيد من التبنِّي المؤسَّسي سيكون مدفوعاً بإظهارِ المنفعة مقابل المضاربة فقط. وفقاً لغارلينغهاوس، فإنَّ المضاربة على العملات المشفرة ليست الهدف النهائي. كما يرى غارلينغهاوس أنَّه "يجب أن يكون لديك أيضاً هذه المنفعة الواضحة لأنَّه إذا كانت مجرَّد تكُّهنات، فهذه في رأيي ليست الأرض الموعودة".

مقالات ذات صلة: تسوية 20 مليون دولار فوزٌ بنسبة 99.9٪ لريبل: محامي العملات المشفرة

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره