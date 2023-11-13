خسارة 27 مليون دولار من العملات المستقرة نتيجة اختراق محفظة رقمية مرتبطة بمنصة بينانس

في حادث أمني سيبراني، تم الإبلاغ عن اختراق محفظة عملات مشفرة مرتبطة بشركة بينانس، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ 27 مليون دولار.

الأموال المسروقة تتضمن بشكل أساسي عملة التيثر (USDT)، وقد تم تسليط الضوء على هذا الحادث من قبل المحقق المعروف في مجال البلوكشين “ZachXBT”.

وفقا لتحليل “ZachXBT”، تم نقل الأموال المسروقة بسرعة من USDT إلى الايثيريوم، ومن ثم تمت معالجتها من خلال سلسلة من المعاملات التي شملت استخدام خدمات مثل “FixedFloat” و”ChangeNow”.

هذا التكتيك يعد شائعا بين القراصنة لإخفاء أثر الأموال المسروقة.

وفي المرحلة النهائية، تم تحويل هذه الأموال إلى بيتكوين عبر بروتوكول THORChain، وهو بروتوكول سيولة لامركزي.

ما يعني طبقة إضافية من التعقيد.

تم استلام المبلغ في المحفظة من خلال عملية سحب من بينانس قبل أسبوع واحد فقط من السرقة.

وفي تحليل عميق، كشف ZachXBT أن هذه المحفظة نفسها تلقت في مايو 2019 أموال من عنوان تم تمييزه بواسطة Etherscan كناشر لعقود بينانس الذكية.

يأتي هذا الحادث ضمن سياق أوسع من الخروقات الأمنية في مجال الويب 3، حيث كشف تقرير Certik Web3 Security الربع سنوي للربع الثالث من عام 2023 عن خسائر تجاوزت 699 مليون دولار نتيجة 184 حادث أمني.

هذا الرقم يتجاوز الخسائر المجمعة للربعين الأول والثاني من العام.

يبرز التقرير مجموعة “لازاروس” التابعة لكوريا الشمالية كواحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجال التهديدات الأمنية، مع خسائر تقدر بـ 291 مليون دولار نتيجة استهدافهم لقطاع الويب 3 هذا العام.

كما يُشير التقرير إلى حوادث التسويات الرئيسية الخاصة التي تمثل 204 مليون دولار من الخسائر عبر 14 حادث، مع الإشارة إلى أن الحوادث المتعلقة بـ “Mixin” و”Multichain” والتي تسببت وحدها في خسائر تقدر بـ 325 مليون دولار.

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