كيف يمكن للحوكمة على الشبكة أن تحقق تبنِّياً جماعياً للعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:22 مساءً - بينما يناقش الخبراءُ والمؤيِّدونَ تأهيلَ المليار التالي من المستخدمين في العالم اللامركزي، يقترح أحدُ أعضاء منظمة ’كاردانو إنترسيكت‘ (Cardano Intersect ) الحوكمةَ على الشبكة للتبنِّي الجماعي للعملات المشفرة.

في قمة كاردانو الأخيرة في دبي، أفاد جاك بريجز، مدير تسويق المنتجات في ’إنبوت آوتبوت غلوبال‘ (Input Output Global) وعضو فريق التمهيد في منظمة ’إنترسيكت‘ (Intersect) القائمة على الأعضاء والمكلَّفة بضمان استمرارية كاردانو وتطورها المستقبلي، لكوينتيليغراف بأنّ السماحَ لأعضاء المجتمع "بالتنبؤ بالمشكلات المستقبلية" للشبكة لا يدعو المزيدَ من الأشخاص إلى نظام كاردانو البيئي فحسب، بل أيضاً إلى المساحة الأوسع للعملات المشفرة، حيث أشار بريجز إلى أنَّ:

"فرص الحوكمة على الشبكة لا حصرَ لها ... [نحن نفكِّر] في جعل كاردانو مناسبةً لهذا الغرض، [و] سيقرر حاملو توكنات ADA ذلك معاً. أعتقد أنَّ هذا ما سيجلب التبنِّي الجماعي والمزيد من الناس إلى النظام البيئي لأنَّهم سيستطيعون تقرير المستقبل بأنفسهم".

كما أوضح بريجز أنَّ منظمة (Intersect) تؤدي دوراً في ذلك لأنها مُصمَّمة "لجمع الناس معاً" لاتخاذ قرارٍ جماعيٍّ بشأن التوصيات الخاصة بشبكة كاردانو. بصرف النظر عن اتخاذ القرارات على الشبكة في شكل مقترحات تحسين كاردانو (CIPs)، فإنَّ النظام البيئيَّ لديه مناقشاتٌ خارج السلسلة عبر المنظمة القائمة على الأعضاء.

مقالات ذات صلة: المنصات اللامركزية: كيف تضفي الطابع الديمقراطي على مبادرات تمويل العملات المشفرة

في حين أنَّ إضفاءَ الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار يمكن أن يكون المفتاحَ لبداية التبنِّي الجماعي للعملات المشفرة، فإنَّ القبلية في الصناعة ما تزال تمثِّل مشكلة؛ علماً بأنَّ مجتمع العملات المشفرة ناقش منذ مدَّة طويلة ما إذا كانت هذه الظاهرة تمنع تطوُّرَ تكنولوجيا البلوك تشين والعملات المشفرة واعتمادها أم لا. ومع ذلك، بالنسبة لبريجز، ستتلاشى القبلية في نهاية المطاف، حيث قال:

"لا توجد شبكة واحدة. ستكون ثمَّة شبكاتٌ متعدِّدة و... حالاتُ استخدامٍ متعدِّدة. أعتقد أنَّ [القبلية في عالم العملات المشفرة] ستتلاشى لأنَّ الناس [سوف] يدركون الفائدة المخفية [للعملات المشفرة والبلوك تشين]".

إلى جانب ذلك، أضاف بريجز أنَّ العديد من الشبكات المختلفة ستساعد في جلب كيانات الويب 2، بما في ذلك "قطاعات الصناعة العامة العالقة بالأنظمة القديمة"، إلى عالم الويب 3.

بينما تستعدُّ شبكة كاردانو لحقبة ’فولتير‘، الحقبة الأخيرة التي تركز على الحوكمة، أفاد مدير تسويق منتجات (IOG) بأنَّ النظامَ البيئيَّ سيكون لديه الآن "نطاقٌ أوسع" من وجهات النظر حول كيفية تحسين الشبكة بمساعدة منظمة (Intersect).

وقد قال بريجز أيضاً: "لن تكون ثمَّة 10 شركات أو 20 شركة فقط لتطوير كاردانو. يمكن أن يكون ثمَّة 100 شركة عبر منظمة (Intersect)، حيث إنَّ (Intersect) ستدير تلك العقود وربما تستخدم تمويلَ الخزانة، اعتماداً على موافقة المجتمع، لأداء هذا العمل أيضا".

مقالات ذات صلة: تأخيرات ترقية كاردانو مرتبطة بنهج أكاديمي مدروس: الرئيس التنفيذي

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره