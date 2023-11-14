عملة الريبل تشهد المزيد من التقلبات على خلفية أنباء مزيفة تتعلق بشركة BlackRock: التفاصيل هنا

يوم أمس الاثنين، شهدت العملة الرقمية XRP ارتفاع ملحوظ في قيمتها السوقية، حيث قفزت من سعر 0.65 دولار إلى 0.73 دولار.

هذا الارتفاع جاء عقب تداول أخبار تفيد بأن شركة “BlackRock”، العملاق في مجال إدارة الأصول، قد سجل صندوق بإسم “iShares XRP Trust” في ولاية ديلاوير.

لكن، سرعان ما تم التأكيد على أن هذه الأخبار لم تكن سوى شائعات غير مؤكدة، مما أدى إلى عودة سعر XRP إلى مستوياته السابقة عند 0.65 دولار.

بعدها أوضحت التحريات أنه بالفعل يوجد كيان مسجل تحت اسم “iShares XRP Trust” برقم الملف 2619091 على موقع ولاية ديلاوير الرسمي.

ومع ذلك، فإن التسجيل يبدو مشكوك فيه، إذ تم تنفيذه تحت اسم أحد المسؤولين التنفيذيين في “BlackRock”، مستخدما عنوان الشركة.

“إريك بالتشوناس”، محلل في “Bloomberg ETF”، نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن “BlackRock” لم تقم بأي تسجيل من هذا القبيل.

وفقا لتغريدة نشرها “بالتشوناس”، فإن الأمر لا يعدو كونه عملا من أعمال التحايل باستخدام اسم المسؤول التنفيذي في “BlackRock”.

هذه الحادثة تزيد من التكهنات حول إمكانية تقدم “BlackRock” بطلب لإنشاء صندوق استثمار متداول يعتمد على XRP لدى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC).

هذه التكهنات جاءت على خلفية تسجيل الشركة مؤخرا لصندوق “iShares Ethereum Trust” في ولاية ديلاوير، والذي تلاه ارتفاع في سعر الإيثريوم (ETH) إلى أكثر من 2000 دولار.

من الجدير بالذكر أن الهيئة لم توافق بعد على أي صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة، ولكن بعض المحللين يتوقعون الموافقة على عدد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين قبل نهاية الأسبوع.

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